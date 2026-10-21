Mann bittet in U2 um Ruhe – dann schlagen drei Unbekannte zu

Ein 36-Jähriger bittet drei laute Fahrgäste in der Münchner U-Bahn um Ruhe. Daraufhin schlagen und treten sie auf ihn ein – anschließend flüchten sie.

Weil er um Ruhe gebeten hatte, haben drei Unbekannte in einer U-Bahn der Linie U2 einen 36-Jährigen zusammengeschlagen. Der Mann erlitt einen Nasenbeinbruch und Prellungen, die Angreifer flüchteten, wie die Polizei mitteilte.

Angriff in U-Bahn: Tatverdächtige flüchten

Die drei mutmaßlichen Angreifer – zwei Männer und eine Frau – waren den Angaben zufolge in der Nacht auf Samstag am Hauptbahnhof in die U2 Richtung Feldmoching zugestiegen und hatten sich lautstark verhalten. Nachdem der 36-Jährige sie gebeten hatte, leiser zu sein, sollen sie ihn unvermittelt angegriffen haben. Dabei schlugen sie ihm mehrfach mit den Fäusten gegen den Kopf und traten auf ihn ein.

Polizei startet Zeugenaufruf

An der Station "Am Hart" stiegen die drei aus und flüchteten. Ein Zeuge half dem Verletzten und alarmierte die Polizei. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben – Täter 1: Männlich, etwa 20 Jahre alt, schlanke Statur, kurze gelockte Haare; bekleidet mit blauer Jacke, schwarzer Hose und schwarzen Schuhen. Täterin 2: Weiblich, etwa 20 Jahre alt, kräftige Statur, lange braune Haare, braune Brille, tätowierte Beine; bekleidet mit schwarzem Mantel und schwarzen Halbstiefeln. Täter 3: Männlich, etwa 20 Jahre alt, schlanke Statur, kurze schwarze Haare; bekleidet mit schwarzer Lederjacke und dunkelgrauer Hose.

Zeugenaufruf der Polizei: Wer hat im genannten Zeitraum in der U-Bahnlinie U2 in Richtung Feldmoching bzw. im Bereich der U-Bahnstation "Am Hart" etwas wahrgenommen hat, die im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen könnten? Sachdienliche Hinweise gehen bitte an das Polizeipräsidium München (Kommissariat 23, Telefon 089/2910-0) oder an jede andere Polizeidienststelle.