Mann betätigt am Münchner Hauptbahnhof Nothalt im Zug – Bundespolizei ermittelt

Ein 20-jähriger Mann aus Niederbayern bringt einen ICE zum Stillstand, weil er gar nicht mitfahren wollte.
AZ/dpa |
Nach dem unberechtigten Auslösen des Nothalts ermittelt die Bundespolizei in München. (Symbolbild)
Nach dem unberechtigten Auslösen des Nothalts ermittelt die Bundespolizei in München. (Symbolbild)

Am Hauptbahnhof München hat ein 20-Jähriger einen ICE auf der Fahrt von München nach Hamburg gestoppt, nachdem sich die Türen des Zuges aus seiner Sicht zu schnell geschlossen hatten.

Laut Bundespolizei hatte er zuvor seine pflegebedürftige Großmutter in den Schnellzug gebracht. Als sich die Türen schlossen und der Zug anfuhr, betätigte er nach Angaben der Beamten den Nothalt und brachte den anfahrenden Zug zum Stehen.

Die Weiterfahrt des Zuges verzögerte sich dadurch leicht. Gegen den 20-Jährigen aus Niederbayern wird wegen des Missbrauchs von Nothilfeeinrichtungen ermittelt.

