Mann greift Reisende am Hauptbahnhof München an: Plötzlich zieht er ein Messer

Ein 60-jähriger Deutscher beleidigt zwei Reisende am Hauptbahnhof rassistisch und bedroht einen von ihnen mit einem Messer. Bei seiner Festnahme findet die Bundespolizei weit mehr als nur die Tatwaffe.

Die Bundespolizei nahm einen wohnsitzlosen Deutschen fest, der Reisende rassistisch beleidigte und mit einem Messer bedrohte. (Symbolbild)

Ein 60-jähriger Deutscher ist am Donnerstagabend, gegen 21 Uhr, am Hauptbahnhof völlig ausgetickt. Laut Bundespolizei stritt sich der Mann ohne festen Wohnsitz in einem abfahrbereiten Regionalexpress mit einem 21-jährigen Afghanen und einer 24-jährigen Kirgisin. Im Verlauf der Streitigkeiten beleidigte der 60-Jährige die beiden zunächst rassistisch, dann versuchte er den 21-Jährigen zu schlagen.

Nachdem dieser dem Angriff ausweichen konnte, zückte der Deutsche plötzlich ein Taschenmesser und bedrohte damit seinen Gegenüber. Der Afghane und die Kirgisin verließen daraufhin den Zug, suchten den Triebfahrzeugführer auf und informierten ihn über den Vorfall. Dieser alarmierte die Bundespolizei, die den 60-Jährigen noch im Zug antreffen und widerstandslos festnehmen konnte.

Hauptbahnhof München: Hatte der Mann Diebesgut bei sich?

Bei der Durchsuchung zeigte sich, dass der 60-Jährige, der bereits polizeibekannt ist, möglicherweise noch mehr auf dem Kerbholz hatte. Neben dem Taschenmesser fanden die Beamten noch einen Autoschlüssel, zwei Geldbörsen und mehrere Ausweisdokumente, die nicht dem 60-Jährigen gehörten. Noch ist unklar, wie diese Gegenstände in den Besitz des Mannes gelangten.

Auf einen Alkoholrausch wird der 60-Jährige seine Taten nicht schieben können, ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,0 Promille. Gegen den Wohnsitzlosen wird nun wegen Bedrohung, versuchter Körperverletzung, Beleidigung und Diebstahls ermittelt. Er wurde in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht und soll am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.