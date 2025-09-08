AZ-Plus

Mann belästigt Tambosi-Kellnerin: Passanten greifen ein

Ein 36-Jähriger schleicht sich von hinten an eine Kellnerin an, die abräumt. Doch die Münchner zeigen sofort Zivilcourage.
Hüseyin Ince |
Hier im Freischankbereich des Tambosi wurde der Mann offenbar übergriffig.
Hier im Freischankbereich des Tambosi wurde der Mann offenbar übergriffig. © IMAGO/Manfred Segerer (www.imago-images.de)
Am Sonntagabend kurz vor der Dämmerung war am Café Tambosi alles wie üblich. Gerade ist der Andrang besonders groß. Schließlich beginnen nun die hektischen Wochen, zunächst mit der Internationalen Auto-Ausstellung IAA und fast in nahtlosem Anschluss mit der Wiesn.

Eine 22-jährige Kellnerin aus München arbeitete gegen 19.30 Uhr im Außenbereich am Odeonsplatz. Als sie gerade einen Tisch abräumte, schlich sich von hinten ein 36-jähriger Mann an. 

Der völlig betrunkene Mann macht eindeutige Bewegungen

Laut Polizei stellte er sich direkt hinter die junge Frau. Der Mann drückte seinen Schritt an das Gesäß der Frau und machte dazu sexuelle Bewegungen. Fassungslos dreht sich die Frau sofort um. Doch der Mann ließ nicht ab. Nun wollte er die Frau ebenfalls gegen ihren Willen auf den Mund küssen. 

Passanten wurden auf den Übergriff aufmerksam und zeigten spontan Zivilcourage. Sie hielten den Mann fest und riefen die Polizei. Eine Streife konnte den 36-Jährigen vorläufig festnehmen. Dabei stellten sie fest, dass der Ukrainer stark alkoholisiert war.

Der Tatverdächtige ist schon lange polizeibekannt

Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde der Mann der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Er ist bereits polizeibekannt wegen Sexualdelikten, Diebstahl und auch Körperverletzung. 

