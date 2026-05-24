Streit wegen ein paar spielender Kindern im Münchner Westpark eskaliert. Mann geht auf 31-Jährigen mit einem Messer los

Blutiger Streit am Grillplatz: 31-Jähriger kommt mit Stichverletzungen in Klinik. Mutmaßlicher Täter wieder auf freiem Fuß

Was als harmlose Grillparty zweier Gruppen an Pfingsten im Westpark begann, endete am Sonntagabend mit einem Großeinsatz der Polizei. Eine in München lebende Großfamilie aus Serbien hatte sich am Grillplatz in der Nähe des Cafés „Ganz am Wasser“ verabredet. Dort wollte auch eine zweite Gruppe den Abend beim Grillen verbringen.

Spielende Kinder lösen Streit aus

Ein paar Kinder aus der Großfamilie benahmen sich bei dem Grillfest am See nicht ganz so vorbildlich, wie sich das die andere Gruppe in der Nachbarschaft so vorgestellt hatte. Schnell gab ein Wort das andere, der Streit eskalierte und wurde dann auch handgreiflich, wie ein Polizeisprecher am Pfingstmontag berichtete. Dabei griff ein 29 Jahre alter in München lebender Inder zu einem Messer. Damit stach er nach Angaben des Polizeisprechers auf den 29-jährigen Münchner ein, der zu der Familie aus Serbien zählt. Die Klinge verletzte das Opfer laut Polizei im Bereich der Leiste und am Oberarm. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht und dort ambulant versorgt.

Über 30 Polizisten im Einsatz

Die Familie des 31-Jährigen verständigte den Polizeinotruf. Weil es in der Mitteilung um einem Messerangriff ging, schickte die Einsatzzentrale im Präsidium rund 30 Beamte zum Tatort in den Westpark. Der mutmaßliche Täter war aber bereits verschwunden. Eine Fahndung nach dem Verdächtigen lief an. Polizist sahen den 29-Jährigen wenig später im Bereich der Hansastraße und nahmen ihn umgehend fest. Die Kripo ermittelt gegen ihn wegen gefährlicher Körperverletzung. Der gebürtige Inder war bisher polizeilich unauffällig, er befindet sich inzwischen wieder auf freiem Fuß.