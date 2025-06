Mann aus Perlach schlägt Mitbewohner nieder – und ruft dann den Notarzt

Ein Münchner schlug am Montag seinen Mitbewohner in Perlach nieder. Anschließend wählte er dann selbst den Notruf.

Zu einem Gewaltverbrechen kam es am Montag, dem 9. Juni, gegen 11 Uhr in Perlach. Wie die Polizei mitteilt, schlug ein Mann dort in einer Wohnung seinen Mitbewohner mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf und verletzte diesen dabei. Der Mitbewohner ging durch die Wucht des Schlages zu Boden. Mehrere Streifenwagen und ein Notarzt wurden zum Tatort entsandt.

In der Wohnung fanden sie einen 35-jährigen Münchner vor, der erzählte, selbst den Notruf gewählt zu haben, nachdem er seinen Mitbewohner mit dem Gegenstand massiv am Kopf verletzt hatte. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen daraufhin vorläufig fest.

Münchner schlägt Mitbewohner nieder

Sein 38-jähriger Mitbewohner war ebenfalls noch in der Wohnung. Er war am Kopf verletzt, aber ansprechbar. Zur medizinischen Versorgung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Mit seinem Tod sei derzeit nicht zu rechnen, so die Polizei.

Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Neben der ersten polizeilichen Aufnahme wurden umfassende Maßnahmen zur Spurensicherung eingeleitet. Aufgrund der Absperrung kam es vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen. Noch am Tatort übernahm das Kommissariat 11 der Münchner Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen. Derzeit konzentrieren sich die Ermittlungen, insbesondere auf den genauen Tatablauf sowie den Hintergrund des Geschehens.