Mann attackiert seine Ex-Partnerin – Afghanischer Reisender reagiert sofort und zeigt Zivilcourage

Eine 29-Jährige wird am Hauptbahnhof von ihrem Ex-Partner attackiert. Ein afghanischer Reisender zeigt Zivilcourage und verhindert möglicherweise Schlimmeres.

Am Münchner Hauptbahnhof wurde eine Frau von ihrem Ex-Partner attackiert. Ein afghanischer Reisender zeigt Zivilcourage und sprang der Frau bei. (Symbolbild)

Am Mittwochabend, gegen 17.30 Uhr ist es am Münchner Hauptbahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 44-jährigen Deutschen und seiner ehemaligen Partnerin (29) gekommen. Ein Reisender aus Afghanistan zeigte Zivilcourage und kam der Frau zu Hilfe.

Wie die Polizei mitteilte, geriet der 44-Jährige am Gleis 17/18 mit seiner 15 Jahre jüngeren Ex-Freundin in Streit. Im weiteren Verlauf soll der Mann seiner Ex eine Flasche mit hochprozentigem Alkohol über den Kopf geschüttet und sie anschließend an den Haaren gezogen haben.

Mann attackiert Ex-Partnerin – Reisender hilft ihr

Ein 42-jähriger afghanischer Staatsangehöriger, der sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls am Bahnsteig aufhielt, wurde auf die Situation aufmerksam und zeigte Zivilcourage. Von hinten umklammerte er den 44-Jährigen und fixierte ihn an einer Säule. Dabei soll der Deutsche den Afghanen sowohl beleidigt als auch bedroht haben.

Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn unterstützten den Reisenden und hielten den 44-Jährigen bis zum Eintreffen der Bundespolizei am Boden fest. Die Einsatzkräfte brachten den rabiaten 44-Jährigen zur weiteren Sachbearbeitung zur Dienststelle. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, wieder auf freien Fuß gelassen.

Die 29-jährige Ex-Partnerin, sowie der hilfsbereite 42-Jährige lehnten eine medizinische Versorgung ab. Gegen den 44-Jährigen wird nun unter anderem wegen Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.