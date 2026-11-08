Messerattacke am Hauptbahnhof München: Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung

Weil er Fremdenfeindliches am Bahnhof herumschreit, gerät ein 38-Jähriger mit einem Mann in Streit und greift diesen an. Der kann ihn aber überwältigen, ein Zeuge ruft die Polizei.

Wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt die Kriminalpolizei München gegen einen 38-jährigen Deutschen aus dem Landkreis Miesbach.

Am Samstag, 7. November, gegen 19 Uhr, hatte sich dieser im Bereich des Hauptbahnhofs, genauer am Bahnhofsplatz, aufgehalten und mehrmals laut herumgeschrien. Dabei rief er diverse laut Polizei teils wirre Äußerungen, aber auch Fremdenfeindliches, wie "Ich bin nur hier, um Kanaken zu töten".

Messerattacke am Hauptbahnhof München: Mann fixiert Angreifer

Wenig später traf er zufällig auf einen 32-jährigen Afghanen mit Wohnsitz in München. Zwischen den beiden entwickelte sich laut Polizei zunächst ein verbaler Streit. In dessen Verlauf zog der 38-Jährige allerdings ein Messer und versuchte, unvermittelt in Richtung des Bauchbereichs des 32-Jährigen zu stechen.

Der Jüngere konnte die Angriffe aber abwehren und brachte den 38-Jährigen zu Boden, wo er ihn bis zum Eintreffen der Polizei fixierte. Eine unbeteiligte Person bemerkte die Auseinandersetzung und verständigte den Polizeinotruf 110.

Der 32-Jährige blieb bei der körperlichen Auseinandersetzung unverletzt. Der 38-Jährige wurde durch die eintreffenden Polizeibeamten festgenommen. Wie sich herausstellte, hatte er etwa zwei Promille und ist bereits wegen verschiedener Delikte polizeibekannt. Er wurde im Laufe des Sonntags einem Haftrichter vorgeführt. Das Kommissariat 11 hat die Ermittlungen übernommen.