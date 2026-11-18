Der Unternehmer Manfred Freiherr von Forstner hat die Häusler-Unternehmensgruppe über Jahrzehnte geprägt. Nun ist er im Alter von 78 Jahren gestorben.

Manfred Freiherr von Forstner prägte als Firmeninhaber über Jahrzehnte hinweg die Entwicklung der Häusler-Unternehmensgruppe, eines traditionsreichen Familienunternehmens im Autohandel. Mit unternehmerischem Weitblick, Mut und großem persönlichen Engagement habe er das Unternehmen erfolgreich in die Zukunft geführt, heißt es bei Häusler.

Manfred Freiherr von Forstner mit 78 Jahren gestorben

Er habe es stets verstanden, Fortschritt und Wandel mit den Werten und Traditionen des Hauses Häusler zu verbinden. "Er hat nicht nur die Entwicklung unseres Unternehmens maßgeblich gestaltet, sondern auch die Werte bewahrt, die Häusler seit Generationen auszeichnen", würdigt Geschäftsführer Michael Rappl sein Lebenswerk.

Sein unternehmerisches Handeln sei "von Verantwortungsbewusstsein, Beständigkeit und dem festen Vertrauen in die Menschen, die den Erfolg unseres Unternehmens ausmachen" geprägt gewesen. Dabei sei ihm nicht nur die wirtschaftliche Entwicklung wichtig, sondern auch der Zusammenhalt und die Verbundenheit mit seinen Mitarbeitern.

Wie Häusler mitteilt, ist Manfred Freiherr von Forstner mit 78 Jahren vor wenigen Tagen gestorben. "Wir verlieren mit ihm nicht nur einen bedeutenden Unternehmer, sondern auch einen Menschen, dem wir viel zu verdanken haben."