Trotz großer Marken und zentraler Lage fällt das Forum Schwanthalerhöhe bei seinen Mietern krachend durch: Eine Studie stuft das Münchner Shoppingcenter ans Ende eines bundesweiten Rankings – nun soll ein neues Konzept die Wende bringen. Was geplant ist.

Wie viele Münchner, die nicht in der Nähe der Theresienwiese wohnen oder arbeiten, waren wohl schon mal im Forum Schwanthalerhöhe? Ende 2013 ist der Möbelriese XXXLutz hier ausgezogen. Sechs Jahre später (2019) eröffnete an dem Standort ein Shoppingcenter mit Platz für 90 Mieter auf drei Ebenen. Das Angebot ist groß: Vom Drogeriemarkt dm über Hugendubel bis zu Edeka, Lidl, H&M und Gastrobetrieben ist alles da. Doch der große Erfolg ist einer Studie des Immobilienberatungsunternehmens Ecostra zufolge ausgeblieben.

Bis Ende 2013 war der Möbelriese XXXLutz an der Schwanthalerhöhe. © Lea Kramer/AZ-Archiv

In einer bis zu 15-jährigen Gesamtbetrachtung haben Ladenmieter dem Einkaufszentrum ein ganz schlechtes Zeugnis gegeben: Auf einem Ranking mit insgesamt 237 Shoppingcentern in Deutschland ist das Forum Schwanthalerhöhe auf dem traurigen, vorletzten Platz gelandet. 48 Bewertungen von gewerblichen Mietern ergaben die schwache Gesamt-Zeugnisnote 4,4. Nur das Shoppingcenter Flair in Fürth hat mit einer 4,59 noch schlechter abgeschnitten.

"Die Leute fahren nicht extra in dieses Shoppingcenter."

Und warum ist die Bewertung so mies? Joachim Will, Geschäftsführer der Beratungsfirma Ecostra, findet deutliche Worte über das Shoppingcenter an der Theresienwiese. Er sagte zur AZ: "Man fragt sich, was das dort soll. Ein Nahversorgungszentrum an diesem Standort ist okay, aber ein Shoppingcenter in dieser Größe hat es nicht gebraucht. Es ist ja nicht mal direkt neben der U-Bahn." Die Leute würden nicht extra in das Forum zum Shoppen fahren, wenn doch der Marienplatz und die Fußgängerzone mit ihren vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten nur wenige Stationen entfernt seien. Die Mieter hätten schlechte Noten gegeben, weil für sie der Ertrag gemessen an den Standortkosten (Miete, Nebenkosten) nicht stimme.

Das Ecostra-Ranking der Shoppingcenter: In der linken Spalte steht der Rang in Bayern, daneben der bundesweite. © ecostra

In dem Ranking sind insgesamt 24 Shoppingcenter aus Bayern. Am besten abgeschnitten von ihnen hat das Donau-Einkaufszentrum in Regensburg (eröffnet 1967). Es bekam die Note 2,01 und rangiert bundesweit auf Platz 11. Von den fünf bewerteten Münchner Einkaufstempeln haben die Pasing Arcaden am besten abgeschnitten, sie stehen bayernweit auf Platz 5, bundesweit auf Platz 32. Das Pep steht bayernweit auf Platz 9 (bundesweit 73) und das OEZ an 13. Stelle (92).

Auf der Homepage wird mit Kasperltheater geworben

Was das Forum Schwanthalerhöhe betrifft, haben offensichtlich auch die Eigentümer, die Hanseatische Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft HBB erkannt, dass sich was ändern muss. Center-Manager Vladimir Tinchev teilte der AZ mit, dass das Forum bereits "umfassend neu positioniert" werde. Das Center soll sich zu einem "urbanen Treffpunkt mit einem deutlich stärkeren Erlebnis- und Freizeitangebot" wandeln. Dazu gehörten zum Beispiel Karaoke-Räume, Escape Rooms und zusätzliche Sport- und Aktivitätsangebote im ersten Obergeschoss sowie eine große Erlebnis-Gastronomie mit dem Hot-Pot-Konzept ShooLoongKan im Erdgeschoss – voraussichtlich im April soll sie eröffnen.

Dr. Joachim Will, Geschäftsführer der Beratungsfirma Ecostra. © ecostra

Auf der Homepage des Forums Schwanthalerhöhe wird außerdem mit Aktionen für Kinder geworben, zum Beispiel Osterhasenbasteln und Kasperltheater.