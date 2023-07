Makler-Mord in Thailand: Petra G. hat Strafe in München noch nicht bezahlt

Noch ist unklar, ob Petra G. tatsächlich in den Mord am Münchner Makler Hans-Peter M. in Thailand verwickelt ist. Doch bei der bayerischen Justiz ist sie kein unbeschriebenes Blatt. So bestätigte die Staatsanwaltschaft München, dass Petra G. eine Geldstrafe wegen Betrugs noch nicht bezahlt habe.

19. Juli 2023 - 21:07 Uhr | Rosemarie Vielreicher

Petra G. wurde in Thailand festgenommen. © Twitter