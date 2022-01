Maideasy - Reinigungen leicht gemacht

Mit Maideasy Büros in München auf Vordermann bringen. Professionalität, Persönlichkeit und Verlässlichkeit steht für Maideasy an erster Stelle.

Nach der Homeoffice-Zeit müssen Büros wieder einmal gründlich gereinigt werden, wobei Maideasy dies mit ihrem online Buchungsprozess vereinfachen kann.

Was ist Maideasy?

Maideasy ist ein Reinigungsunternehmen, welches bereits seit mehreren Jahren Wohnungen und Haushalte reinigt sowie Fassaden-, Gebäude, Fenster- und durchführt. Dabei werden die unterschiedlichsten Putzleistungen für Privat- und Geschäftskunden angeboten. Vor allem hebt sich Maideasy mit dem Versprechen und der Einhaltung von Transparenz, Pünktlichkeit und Sauberkeit ab.

Was zeichnet Maideasy aus?

Als Ziel setzt sich Maideasy das Beziehen einer Reinigungskraft so einfach und flexibel wie möglich zu gestalten. Daher wird ein online Buchungsprozess angeboten, welchen es in solch einem Ausmaß nirgendwo anders gibt. Dadurch können zugleich sämtliche Fragen und Anliegen, wie optionale Zusatzleistungen, geklärt und jedes Angebot individuell angepasst werden. Benötigt man also außerdem eine Teppich- oder Fensterreinigung zu einer Grundreinigung, dann kann dies im Bestellprozess durch Endkunden einfach hinzugebucht werden. Dank der hohen Zufriedenheitsrate, welche Maideasy bereits in der Vergangenheit in Form von 5-Sterne-Bewertungen sammeln durfte, kann schnell eine Vertrauensbasis geschaffen werden.

Jeder Kunde hat nämlich Einblick in die jeweiligen Rezensionen und kann sich somit einen groben ersten Eindruck verschaffen. Zudem bietet Maideasy speziell für Endkunden eine Zufriedenheitsgarantie an, bei der eine weitere, kostenlose Reinigungskraft, in Fall von Reklamationen, nochmals zu Hause vorbeikommt und kostenlos nachbessert. Noch dazu wird ebenso viel Wert auf gute Deutschkenntnisse des gesamten Putzteams gelegt, um mögliche Missverständnisse zu vermeiden und eine einwandfreie Kommunikation zu gewährleisten.

Wie funktioniert Maideasy für Geschäftskunden?

Um eine Büroreinigung oder andere B2B Reinigungsleistung zu buchen, muss zu Beginn ein Formular ausgefüllt werden. Daraufhin wird sich ein entsprechender Mitarbeiter zurückmelden. Zusammen werden anschließend sämtliche Anforderungen und Wünsche besprochen, um ein bestmögliches Angebot zu erstellen. Dieses ist natürlich kostenlos und unverbindlich. Die Kostengestaltung richtet sich primär nach einem Pauschalpreis, welcher an die angegebene Quadratmeteranzahl angepasst wird. Aufpreise können durch ausgewählte Zusatzleistungen entstehen. Allerdings ist dank der gebotenen Transparenz alles klar verständlich und nachvollziehbar.

Wer also auf der Suche nach einer neuen Reinigungskraft und nach einer einfachen Abwicklung ist, sollte umgehend auf vorbeischauen.