Magisch: Dieser Weihnachts- und Wintermarkt verzaubert Groß und Klein

Tauchen Sie ein in die zauberhafte Weihnachtswelt im MAC-Forum des Flughafen München: Vom 14. November bis 28. Dezember 2025 erwarten Sie über 40 Marktstände, mitreißende Live-Bands und viele weitere Highlights für die ganze Familie.

10. November 2025 - 07:29 Uhr

Der Weihnachts- und Wintermarkt öffnet am 14. November bis einschließlich 28. Dezember 2025 und bietet ein zauberhaftes Programm für Groß und Klein, Jung und Alt.

Vom 14. November bis 28. Dezember öffnet der beliebte täglich ab 11 Uhr seine Pforten. Geschmückt mit hunderten von bunten Kugeln ragt der 15 Meter hohe Weihnachtsbaum bis unter das Dach des MAC-Forums. Darum herum gruppieren sich über 40 festlich geschmückte Marktstände mit Kunsthandwerk und kulinarischen Spezialitäten aus aller Welt.

Geschmückt mit hunderten von bunten Kugeln ragt der 15 Meter hohe Weihnachtsbaum bis unter das Dach des MAC-Forums. © Stephan Görlich / Flughafen München

Wie bereits im vergangenen Jahr findet jeden Dienstag der "Familientag" statt, an dem die Aussteller mindestens ein Produkt zu einem ermäßigten Preis anbieten.

Hier können Sie Schlittschuhlaufen, Eisstockschießen oder Mittwochs die Eisdisco genießen. © ANDREAS SCHEBESTA

Eis für alle

Ein Highlight des ist sicherlich wieder die Eisbahn, die Groß und Klein zum Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen einlädt. Mittwochs sorgt ein DJ bei der Eisdisco für die passenden Beats. Eine Tageskarte kostet fünf Euro, Schlittschuhverleih oder Kufen-Schleifen inklusive. Reservierungen für die Eisstockbahn sind online möglich.

Programm für Klein und Groß

Darüber hinaus bietet der Flughafen München auf dem wieder ein abwechslungsreiches Musikprogramm mit Live-Musik von Rock und Pop über Soul und Funk bis hin zu Gospel.

Auf dem Weihnachts- und Wintermarkt finden Sie wunderschönen Weihnachtsschmuck. Dieses Jahr können Sie Workshops besuchen und Ihre eigenen Christbaumkugeln gestalten. © ANDREAS SCHEBESTA

Wieder auf dem Programm steht von Donnerstag bis Sonntag das beliebte Keramikbemalen. Die Teilnahme an den Kursen ist kostenlos, lediglich die Keramikstücke müssen erworben werden. Neu in diesem Jahr sind die Workshops zum Gestalten von Christbaumkugeln - perfekt als Geschenk oder für den eigenen Weihnachtsbaum.

Spiel und Spaß bietet das umfangreiche Programm mit Kinderschminken, Basteln oder Zauberer. © ANDREAS SCHEBESTA

Auch für die Unterhaltung der kleinen Gäste ist gesorgt: Spiel und Spaß bietet das umfangreiche Programm mit Kinderschminken, Basteln oder Zauberer. Gleich drei Mal kommt der Nikolaus vorbei. Aber auch Disney-Helden wie Lilo & Stich, Woody & Buzz sowie Minnie & Mickey Mouse werden für leuchtende Kinderaugen sorgen.

Während des Weihnachts- und Wintermarktes kommt der Nikolaus insgesamt drei Mal. © ANDREAS SCHEBESTA

Lichterfahrten

Für alle, die einen längeren Blick auf das glitzernde Lichtermeer der Vorfelder und die Flugzeuge werfen wollen, starten täglich vom Markt wieder die beliebten : Einfach im warmen Bus Platz nehmen und der spannenden Live-Moderation der erfahrenen Tourguides lauschen. Treffpunkt für die rund 60-minütigen Rundfahrten ist die "Lichterfahrten-Hütte".

Öffnungszeiten

Bis zum 28. Dezember können Fluggäste und Besucherinnen und Besucher täglich zwischen 11 und 21 Uhr über den festlich geschmückten Markt bummeln und das weihnachtliche Flair genießen. An Heiligabend schließt der Markt bereits um 16 Uhr.

Über 40 festlich geschmückte Stände - viele mit kulinarischen Spezialitäten aus aller Welt bieten den Besucherinnen und Besuchern ihre Auswahl an. © ANDREAS SCHEBESTA

Besucherinnen und Besucher des können im Parkhaus P20 drei Stunden vergünstigt parken. Die Parkschein-Entwertung erfolgt direkt vor Ort auf dem Markt.

