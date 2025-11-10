Magisch: Dieser Weihnachts- und Wintermarkt verzaubert Groß und Klein
Vom 14. November bis 28. Dezember öffnet der beliebte Weihnachts- und Wintermarkt täglich ab 11 Uhr seine Pforten. Geschmückt mit hunderten von bunten Kugeln ragt der 15 Meter hohe Weihnachtsbaum bis unter das Dach des MAC-Forums. Darum herum gruppieren sich über 40 festlich geschmückte Marktstände mit Kunsthandwerk und kulinarischen Spezialitäten aus aller Welt.
Wie bereits im vergangenen Jahr findet jeden Dienstag der "Familientag" statt, an dem die Aussteller mindestens ein Produkt zu einem ermäßigten Preis anbieten.
Eis für alle
Ein Highlight des Weihnachts- und Wintermarktes ist sicherlich wieder die Eisbahn, die Groß und Klein zum Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen einlädt. Mittwochs sorgt ein DJ bei der Eisdisco für die passenden Beats. Eine Tageskarte kostet fünf Euro, Schlittschuhverleih oder Kufen-Schleifen inklusive. Reservierungen für die Eisstockbahn sind online möglich.
Programm für Klein und Groß
Darüber hinaus bietet der Flughafen München auf dem Weihnachts- und Wintermarkt wieder ein abwechslungsreiches Musikprogramm mit Live-Musik von Rock und Pop über Soul und Funk bis hin zu Gospel.
Wieder auf dem Programm steht von Donnerstag bis Sonntag das beliebte Keramikbemalen. Die Teilnahme an den Kursen ist kostenlos, lediglich die Keramikstücke müssen erworben werden. Neu in diesem Jahr sind die Workshops zum Gestalten von Christbaumkugeln - perfekt als Geschenk oder für den eigenen Weihnachtsbaum.
Auch für die Unterhaltung der kleinen Gäste ist gesorgt: Spiel und Spaß bietet das umfangreiche Programm mit Kinderschminken, Basteln oder Zauberer. Gleich drei Mal kommt der Nikolaus vorbei. Aber auch Disney-Helden wie Lilo & Stich, Woody & Buzz sowie Minnie & Mickey Mouse werden für leuchtende Kinderaugen sorgen.
Lichterfahrten
Für alle, die einen längeren Blick auf das glitzernde Lichtermeer der Vorfelder und die Flugzeuge werfen wollen, starten täglich vom Markt wieder die beliebten Lichterfahrten: Einfach im warmen Bus Platz nehmen und der spannenden Live-Moderation der erfahrenen Tourguides lauschen. Treffpunkt für die rund 60-minütigen Rundfahrten ist die "Lichterfahrten-Hütte".
Öffnungszeiten
Bis zum 28. Dezember können Fluggäste und Besucherinnen und Besucher täglich zwischen 11 und 21 Uhr über den festlich geschmückten Markt bummeln und das weihnachtliche Flair genießen. An Heiligabend schließt der Markt bereits um 16 Uhr.
Besucherinnen und Besucher des Weihnachts- und Wintermarkts können im Parkhaus P20 drei Stunden vergünstigt parken. Die Parkschein-Entwertung erfolgt direkt vor Ort auf dem Markt.
Weitere Infos finden Sie hier.
- Themen:
- Flughafen München
- München
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen