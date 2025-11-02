Seit 40 Jahren setzt sich die IMMA für die Rechte und den Schutz von Mädchen in München ein. Die Initiative bietet jungen Frauen einen geschützten Raum, in dem sie gehört und unterstützt werden.

1992 wurden die Räume der IMMA in der Jahnstraße eröffnet. Auf dem Bild zu sehen: Elisabeth Kretschmar-Marx (v.l.), Hanne Güntner und Grudrun Keller.

Hanne Güntner tupft mit einem Taschentuch über ihr Gesicht. Alle Tränen erwiascht sie dabei nicht, es laufen immer wieder neue nach. "Ich bin total gerührt", sagt sie am Donnerstag auf der Pressekonferenz. Gerührt davon, was die Initiative für Münchner Mädchen*Arbeit (IMMA) in den vergangenen 40 Jahren erreicht hat.

"Mädchen muss man zuhören"

Güntner ist eine der Gründerinnen des Vereins, der sich seit Mitte der 1980er-Jahre für Mädchenrechte und Schutzräume in München einsetzt. "Wir wollten, dass Mädchen zugehört und geglaubt wird", so Güntner über die Anfänge.

In den 1980er Jahren habe kaum jemand den besonderen Schutzbedarf von Mädchen und jungen Frauen gesehen. "Die Jugendhilfe sah Mädchen vor allem durch eine moralische Brille. Wenn eine von daheim ausriss oder wechselnde Sexualpartner hatte, galt sie als Problemfall", so Güntner. Dass hinter diesem Verhalten häufig Missbrauch oder Gewalt steckte, blieb unsichtbar.

Hanne Güntner ist Sozialpädagogin und eine der Mitgründerinnen des Vereins IMMA. © IMMA

Das wollten Güntner und ihre Mitstreiterinnen ändern. 1985 gründeten sie die IMMA – und mit ihr den ersten Mädchentreff „Mädchenpower“ in der Baldestraße. Ein Ort, wo junge Frauen unter sich sein konnten, ohne bewertet oder gestört zu werden.

Heute ist aus der kleinen Initiative ein professioneller Träger mit rund 140 Mitarbeiterinnen geworden. Die IMMA betreibt Beratungsstellen, Treffpunkte und betreute Wohngemeinschaften. In der Flexiblen Hilfe etwa leben junge Frauen in WGs oder Einzelappartements und werden dort sozialpädagogisch begleitet.

1985 wurde der Treff "Mädchenpower" gegründet. © IMMA

Eine von ihnen war Lisa, heute Mitte zwanzig. Drei Jahre lang wohnte sie wegen schwieriger Familienverhältnisse in einer IMMA-Wohngemeinschaft. "Sie waren für mich meine Familie", sagt sie über ihre Betreuerinnen. "Ich danke ihnen dafür, dass ich bei ihnen Erwachsensein lernen durfte, aber trotzdem noch Kind sein konnte."

Auch Nilaja, 17, hat bei der IMMA ein Zuhause gefunden. Seit April lebt sie dort in einer WG. "Ich fühle mich einfach entspannt", sagt sie. "Ich weiß, es sind Leute für mich da, wenn ich einen Ratschlag brauche oder einfach nur reden möchte." Die Zeit bei der IMMA habe ihr geholfen, mit ihren Gefühlen umzugehen. "Ich weiß nicht, wo ich jetzt wäre, wenn ich nicht bei der IMMA wäre."

Für queere junge Frauen gibt es den Treff "Julez". Melanie (27) kommt schon seit sieben Jahren. "Ich wollte damals neue Leute kennenlernen, weil ich keine anderen queeren Jugendlichen kannte", sagt sie. Für sie ist "Julez" ein "sicherer Hafen, wo man immer wieder zurückkommen kann – egal, was ist."