"M wie München" und "A wie Augsburg": Städte begrüßen Buchstabier-Entwurf

Eine Buchstabiertafel aus einem Potsdamer Telefonbuch aus dem Jahr 1964 ist in der Bibliothek des Museums für Kommunikation Berlin zu sehen. "M wie München" könnte es künftig in Deutschland heißen, wenn am Telefon buchstabiert werden muss. Der DIN-Verein, das "Deutsche Institut für Normung", hat die Verwendung von Städtenamen anstatt der bisher üblichen Vornamen vorgeschlagen.

