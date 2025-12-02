AZ-Plus

Gegen Embargo verstoßen: Luxusautos sorgen für Ärger in München

Gepanzerte Mercedes, Millionensummen und geheime Umwege – die Münchner Staatsanwaltschaft ermittelt.
AZ/dpa
Die Staatsanwaltschaft München I ermittelt wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Handelssanktionen gegen Russland.
Die Staatsanwaltschaft München I ermittelt wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Handelssanktionen gegen Russland.

Die Staatsanwaltschaft München ermittelt gegen mehrere Händler, die gegen die EU-Handelsembargos gegen Russland verstoßen haben sollen. Dabei geht es nach Angaben von Staatsanwalt Axel Walz unter anderem um rund 50 Luxusautos im Wert von mehr als zehn Millionen Euro, die "typischerweise von Mitgliedern der russischen Polit- und Wirtschaftselite genutzt werden", wie es hieß.

Ärger um Luxusautos in München

In einem Fall gehe es um einen gepanzerten Mercedes im Wert von 650.000 Euro. Bei den möglicherweise illegalen Lieferungen würden Länder wie Kasachstan als Ziel angegeben, um das Embargo zu umgehen. 

Sanktionen gegen Russland wurden von der Europäischen Union nach dem Überfall auf die Ukraine im Jahr 2022 verhängt. Allein die Staatsanwaltschaft München I ist nach Angaben von Walz mit 200 bis 300 Fällen in dem Zusammenhang befasst. Darunter seien auch sehr kleine Fälle, die vom Zoll an die Behörden gemeldet würden - beispielsweise das Paket einer in Deutschland lebenden Russin an eine Verwandte in der Heimat oder umgekehrt.

3 Kommentare
Artikel kommentieren
  MUC0 vor 7 Minuten

    Warum kommen die Besteller der Pkw nicht gleich selber nach Deutschland und gehen hier der Arbeit nach? Kann doch nicht sein das denen kein Angebot gemacht wird. Arbeit lohnt sich oder zumindest ein Abstand gibt Anreize, hier eine Wohnung anzusparen, oder das Auto zu verdienen.

    Antworten
  doket vor einer Stunde

    Es sollte doch für Mercedes und Co. ein leichtes sein, die Autos per Knopfdruck stillzulegen, wenn die irgendwo sind, wo sie nicht sein dürfen.

    Antworten
  FRUSTI13 vor 5 Minuten
    Antwort auf Kommentar von doket

    Sie haben wohl zuviel Science Fiction Filme gesehen?

    Antworten
