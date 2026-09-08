Wo in Deutschland trifft Sterneküche auf Fünf-Sterne-Suiten, Luxus-Boutiquen und Golfplätze im Überfluss? Eine neue Auswertung von "Fit Reisen" kürt München zum Top-Ziel für edlen Urlaub – und zeigt, warum gleich mehrere bayerische Orte in der Elite-Liga mitspielen.

Nobel, edel und mit einem gehobenen Anspruch auf allen Ebenen: Ein Luxusurlaub bietet exklusiven Hotel-Komfort, einen exzellenten Service, erstklassige Kulinarik oder auch maximale Privatsphäre. "Fit Reisen" hat ein spezielles Ranking deutscher Urlaubsorte erstellt. München macht da den Überflieger, und vier andere bayerische Touristen-Magnete landen ebenfalls in der Top-Ten-Liste.

Gesundheits- und Wellnessreisen im Fokus

Der nach eigenen Angaben führende Anbieter für Gesundheits- und Wellnessreisen im deutschsprachigen Raum wollte herausfinden, wo sich in Deutschland eine eigene Reisewelt etabliert hat, in der Sterneköche, High-Level-Unterkünfte und besondere Freizeitangebote über die Attraktivität eines Ziels mitentscheiden.

Für das Ranking wurden insgesamt 177 Reiseziele anhand von vier Kriterien bewertet: Sterne-Restaurants, Fünf-Sterne-Hotels, Luxus-Shopping (Boutiquen, Juweliere) sowie Golfplätze und Golfklubs im Umkreis von 30 Kilometern (jeweils im Verhältnis zur Fläche des Ortes).

München verteidigt seine Spitzenposition

Mit 946 von 1062 möglichen Punkten führt München das Tableau an und verteidigt die Spitzenposition. Das "JAN" von Jan Hartwig kocht auf der höchsten Stufe mit drei Michelin-Sternen, und das "Tohru" in der Schreiberei von Tohru Nakamura trägt seit 2025 ebenfalls drei Michelin-Sterne.

Acht Fünf-Sterne-Hotels, sieben Luxus-Boutiquen entlang der Maximilianstraße und 159 Juweliere runden das Bild ab. Dazu locken 26 Golfanlagen im Umland, allein am Starnberger See liegen mehrere Klubs mit internationalem Ruf. Hier liegt die kleine Gemeinde Feldafing mit 16 Golfanlagen im Umkreis von 30 Kilometern ganz weit vorn.

Luxus zwischen Bogenhausen und Starnberger See

Und wer nach dem Shopping noch Ruhe sucht, ist laut "Fit Reisen" am besten in Bogenhausen aufgehoben. Das Villenviertel im Nordosten der Stadt gelte seit dem 19. Jahrhundert als eine der gehobensten Münchner Wohnlagen. Dort lasse sich zwischen Drei-Sterne-Restaurants, der Maximilianstraße und Golfklubs am Starnberger See entspannt ein ganzes Luxus-Wochenende gestalten.

Hinter der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf (944 Punkte) belegt die Gemeinde Rottach-Egern (930 Punkte) den dritten Platz. Direkt am Tegernsee liegt unter anderem das Althoff Seehotel Überfahrt, dessen Gourmetrestaurant seit Jahren im Guide Michelin verzeichnet ist, aktuell unter der Leitung von Küchenchefin Cornelia Fischer mit einem Stern. Das bayerische Ofterschwang (927 Punkte) verdankt seinen vierten Platz im Wesentlichen dem Fünf-Sterne-Haus Sonnenalp Resort. Die Plätze neun und zehn belegen Lindau (872 Punkte) und Berchtesgaden (843 Punkte).