Wenn beim Eigenheimkauf Geld überhaupt keine Rolle spielt, dann finden sich in München so einige Luxusobjekte, in denen es sich schön leben lässt. Drei dieser spektakulären Wohnungen gehören zu den zehn teuersten in Deutschland.

Wunderschöner Blick über die Skyline für München – billig ist der allerdings nicht.

Was Wohnen angeht, ist München, kaum überraschend, das teuerste Pflaster in ganz Deutschland. Schon für eine normale Zweizimmerwohnung ohne viel Schnickschnack ist man, je nach Stadtteil, häufig ein Drittel seines Monatsgehalts los (wenn man vom durchschnittlichen Bruttojahresgehalt in München von 56.975 Euro ausgeht).

Aber wenn beim Eigenheim Geld keine Rolle spielt? Dann sind in der bayerischen Landeshauptstadt nach oben kaum Grenzen gesetzt. Das Immobilienportal hat sich die Mühe gemacht und die zehn spektakulärsten Luxuswohnungen in Deutschland ermittelt, die derzeit einen neuen Eigentümer suchen und auf dem Portal inseriert wurden (Stand: 19. August 2025).

Berlin belegt in diesem Ranking mit vier luxuriösen Eigenheimen Platz 1 in der Republik, München und Hamburg folgen mit jeweils drei Luxuswohnungen knapp dahinter.

Drei der teuersten verfügbaren Luxuswohnungen Deutschlands findet man in München

Am meisten Geld muss man in Berlin hinblättern. Will man das Penthouse der Kronprinzengärten sein Eigen nennen, sind 15,8 Millionen Euro fällig. Einiges günstiger, aber dennoch Summen, für die Oma lange stricken muss, sind in München notwendig. Aber wer in Bayerns Millionenmetropole über das notwendige Kleingeld verfügt, kann hier das ein oder andere bauliche Kleinod erwerben.



Das sind die Top 5 der Luxuswohnungen in München, die derzeit einen Käufer suchen:

Platz 5: Penthouse im Glockenbachviertel

Das Glockenbachviertel hat sich in den letzten Jahren zu einem der beliebtesten Viertel in München entwickelt. Kein Wunder also, dass man tief in die Tasche greifen muss, wenn man sich dort eine eigene Bleibe leisten will.

Aktuell wird dort ein exquisites Penthouse angeboten, als Interessent muss man dafür allerdings 5,5 Millionen Euro berappen.

Für diese Summe wird auch einiges geboten. Fünf Zimmer mit einer Gesamtfläche von 263,3 Quadratmetern. Erbaut 2004 und 2021 komplett modernisiert. Ein großzügiger Wohn-, Ess- und Küchenbereich von knapp 100 Quadratmetern, dazu vier Schlafzimmer, ein luxuriöses "en Suite"-Badezimmer (heißt, es ist direkt mit dem Schlafzimmer verbunden), Parkettboden, ein offener Kamin, eine Loggia mit Außendusche und ein Balkon. Abgerundet wird die Immobilie mit zwei geräumigen Kellerabteilen und drei Tiefgaragenstellplätzen, die bequem über einen Autoaufzug zugänglich sind.



Platz 4: Exklusive Maisonette-Wohnung mit zwei Terrassen in Neuhausen

Die Maisonette-Wohnung befindet sich in einem denkmalgeschützten Altbau aus dem Jahr 1897. Die Wohnung bietet 248 Quadratmeter Wohn- und 54 Quadratmeter Nutzfläche. Verteilt auf zwei Ebenen finden sich hier vier Schlafzimmer, drei luxuriös ausgestattete Bäder, ein Gäste-WC sowie ein lichtdurchfluteter Wohn- und Essbereich mit beeindruckender Raumhöhe, dazu zwei großzügige Terrassen und Fußbodenheizung.

Dieser Luxus hat allerdings auch seinen Preis. 5,79 Millionen Euro müssen für die Maisonette-Wohnung auf den Tisch gelegt werden.

Platz 3: Dachterrassen-Wohnung Nähe Josephsplatz

Diese loftartige Immobilie befindet sich im Herzen der Maxvorstadt, nahe dem Alten Nordfriedhof. Im Jahr 2003 errichtet, bietet die Wohnung 357 Quadratmeter mit sechs Zimmern auf drei Ebenen verteilt. Im 5. Geschoss liegen der große Wohn- und Essbereich mit offener Küche und Balkon, ein Schlafzimmer, Bad und mehrere Nebenräume. Eine Treppe führt zur Galerie im 6. Obergeschoss mit Zugang zur Dachterrasse und Blick über die Dächer der Maxvorstadt. Im 4. Geschoss gibt es weitere Zimmer, ein luxuriöses Bad und einen großen Balkon zum Innenhof.

Wer diese Immobilie sein Eigen nennen will, kann diesen Traum für 7 Millionen Euro verwirklichen.

Platz 2: Penthouse in Altbogenhausen

Ein Penthouse im obersten Geschoss einer eleganten Mehrfamilien-Villa aus dem Jahr 2016 ist ebenfalls aktuell zu haben. Auf rund 300 Quadratmetern werden ein lichtdurchfluteter Essbereich, eine hochwertige Schreinerküche, eine Bibliothek mit offenem Kamin sowie ein Masterbad en suite geboten. Ergänzt wird das Penthouse durch eine separate Einliegerwohnung. Und wer den Sommer in München gerne im Freien genießen möchte, kann dies auf einer der drei weitläufigen Terrassen (58, 22 und 20 Quadratmeter) tun, sofern er bereit ist, 8,09 Millionen Euro für das Penthouse zu bezahlen.

Platz 1: Penthouse mit Panorama-Rooftop in Schwabing

Das dreigeschossige Penthouse befindet sich in einem umgebauten Hochbunker aus dem Jahr 1943 und bietet einen wundervollen Blick über München bis zu den Alpen. © RIEDEL Immobilien GmbH

Die derzeit teuerste verfügbare Wohn-Immobilie in München findet sich in Schwabing. Das dreigeschossige Penthouse befindet sich in einem umgebauten (und insgesamt siebenstöckigen) Hochbunker aus dem Jahr 1943 und bietet dank eines Panorama-Rooftops einen traumhaften Blick über die Münchner Skyline bis zu den Alpen. Der spektakuläre Umbau wurde bereits in internationalen Architektur-Magazinen gefeiert. Das Penthouse bietet auf 380 Quadratmetern sieben Zimmer, drei Schlafzimmer, zwei Balkone und zwei Bäder, allesamt luxuriös ausgestattet und dazu einen privaten Liftzugang.

8,89 Millionen Euro muss der interessierte Käufer investieren, und diese Summe kann man mittlerweile als Schnäppchen bezeichnen. Im Juni 2022 wurde das luxuriöse Penthouse noch für stolze 13 Millionen Euro zum Kauf angeboten.