Lust auf Urlaub? Das bietet die Reisemesse "Free" in München

Campen, radeln, auf dem SUP übers Wasser paddeln: 900 Aussteller aus 50 Ländern stellen von 18. bis 22. Februar auf der Reise- und Freizeitmesse in Riem ihre Urlaubsregionen und Ausrüstungsneuheiten vor.

Schon mal Yoga auf einem SUP-Board gemacht? Auf der Reisemesse „Free“ (18.-22. Februar 2026) kann man es ausprobieren.

Träumen Sie auch schon vom nächsten Urlaub? Suchen aber noch nach Inspirationen, wohin es gehen soll? Oder auf welche Art Sie reisen oder am Ziel Erholung finden wollen? Jede Menge Ideen, Trends und Neuheiten finden Sie kommende Woche auf der "Free".

Die Reise- und Freizeitmesse gastiert vom 18. bis 22. Februar (Mi-So) fünf Tage lang auf dem Messegelände in Riem. 900 Aussteller aus 50 Ländern präsentieren dann in sieben Messehallen ihre Urlaubsregionen oder neue Ausrüstungstrends rund um Camping, Wohnmobile, Fahrrad(reisen), Wassersport, Outdoor-Abenteuer und Fitness.

Shows, Promi-Auftritte und Mitmach-Flächen

Dazu gibt es ein riesiges Rahmenprogramm mit sportlichen Shows und Promi-Auftritten. Angekündigt sind etwa Julian Janssen, bekannt als "Checker Julian" und Sängerin Claudia Koreck. Auch der Extremsportler und Filmemacher Olaf Obsommer sowie Diana Kauba und Detlef Spatz (bekannt als die "Viele-bunte-Fische-Urlaubstaucher") treten auf einer Bühne auf. Und die Bergretter aus der ARD-Serie "In höchster Not" erzählen den Messebesuchern von Einsätzen, Teamwork und Verantwortung im Gebirge.

Ein großer Spaß für Radl-Fans: der Fahrrad-Parcours zum Testen neuer Räder. © free



Radl und SUP-Boards testen oder Schnuppertauchen

Auf den Aktionsflächen kann man beispielsweise die neusten Fahrräder im Parcours testen (Halle B6), Gleichgewicht auf SUP-Boards trainieren, in einem riesigen Pool schnuppertauchen, an der Kletterwand kraxeln oder auf der Fitness-Mitmachfläche verschiedene Workouts ausprobieren (Halle A6).

Drei Hallen auf der „Free“ zeigen alles rund um Caravaning und Camping – auch Zelte auf dem Dach. Und wer seinen eigenen Bus zum Camper ausbauen will, bekommt Tipps von erfahrenen Bus-Bastlern. © Sebastian Resch Photography

Camper ausbauen? Hier gibt es Tipps von Bus-Bastlern

Zum ersten Mal gehört "Hobby Horsing“ (A6) zum Programm. Dabei können Kinder und Erwachsene auf der Mitmachbühne galoppieren, traben oder erste Dressurübungen auf einem Steckenpferde ausprobieren. In Halle B6 zeigen "Kids Velo Coaches“, wie Kinder mit einer speziellen Lernmethode innerhalb kurzer Zeit sicher Fahrrad fahren lernen.

Neu ist auch der "Treffpunkt Selbstausbau“ in Halle B4, dort bekommt man von erfahrenen Bus-Bastlern praktische Unterstützung, falls man plant, einen Camper auszubauen.

Viel erfahren kann man auf der „Free“ über die Mittelmeerinsel Kreta mit ihren historischen Stätten – hier der Palast von Knossos. © NICK KONTOSTAVLAKIS

Die ganze Schönheit der Insel Kreta

Dieses Jahr ist die griechische Mittelmeerinsel Kreta, die jedes Jahr rund 1,5 Millionen Gäste aus Deutschland besuchen, die "Partnerregion" der Messe und zeigt die Vielfalt der Insel, von ihren Stränden über die spektakulären Gebirgszüge und archäologischen Stätten bis zur Kultur rund um Essen und Trinken.

Wer für Urlaub daheim und Tagesausflüge aus München Inspirationen sucht, findet die bei den Ausstellern zum Thema "Oberbayern", wo Ausflugstipps für die Region kompakt gesammelt sind – von der Seenschifffahrt bis zu den Bergbahnen.

Parallel zur „Free“ läuft von Freitag bis Sonntag (20.-22.2.) auch die Motorradmesse „imot“ auf dem Messegelände in Riem © imot

Für Motorrad-Fans läuft zeitgleich die "imot"

Parallel zur "Free" findet übrigens auch die Motorradmesse "imot" (Hallen C3 bis C5) statt, allerdings verkürzt nur von Freitag bis Sonntag. Vor Ort werden 25 Motorrad-Marken gezeigt, aber auch viel Action sie Stunts und Sprünge mit dem Bike. Auch eine Show mit historischen Motorrädern ist zu sehen. Zeitgleich mit der "Free" laufen in Halle C6 außerdem die "Münchner Auto Tage". Dort stellen regionale Händler aktuelle Fahrzeugmodelle vor und bieten Testfahrten und Beratung an. Mit dem "Free"-Eintrittsticket kann man alle drei Messen sehen.



Die "Free“ findet auf dem Messegelände in Riem von 18.-22. Februar statt (10-18 Uhr; U2 Messestadt-Ost). Online gebuchte Tagestickets kosten 14-17 Euro (je nach Wochentag), ermäßigt 11-13 Euro, Kindertickets (6-14 Jahre) 11-13 Euro, Nachmittagstickets (ab 15 Uhr) 7-9 Euro, Familientickets 30-37 Euro.

