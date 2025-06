Die AZ-Redaktion stellt Ihnen fünf Seen in und um München vor und zeigt Ihnen, warum sich ein Ausflug dorthin jederzeit lohnt.

München - Die Seen-Landschaft in München und vor allem auch drumherum bietet für Ausflügler, Sonnenanbeter und Wasserratten jede Menge unterhaltsame Alternativen. Hier präsentieren Mitarbeiter der AZ-Redaktion ihre persönliche Top-5-Liste.

Regattaparksee in Oberschleißheim: Türkis-blaues Wasser von Bäumen umgeben

Die alten Tribünen und Gebäude machen die Geschichte der Anlage greifbar, anlässlich der Olympischen Spielen 1972 entstand die imposante Regattastrecke. Baden ist hier nur in einem kleinen, abgetrennten Bereich erlaubt. Uns interessiert in diesem Zusammenhang aber der nahe gelegene See. Etwas versteckt in einem Wäldchen empfängt uns der 15 Hektar große und maximal 15 Meter tiefe Regattaparksee mit seinen flachen Ufern.



Waller, Karpfen und Co. ziehen sich im Sommer zurück: Badespaß an Echinger See

Entstanden ist der Echinger See in den 1960er Jahren durch Kiesentnahme, rund 20 Jahre später wurde er mit seinen Liegewiesen und Spazierwegen zum Erholungsgebiet. Auf den etwa sieben Hektar Liegeflächen sollte sich auch im Trubel – ein Geheimtipp ist das schon lange nicht mehr – ein Plätzchen finden lassen. Sportlich Aktive kommen im angrenzenden Dr.-Enßlin-Park auf ihre Kosten. Sei es beim Skaten in der Halfpipe, beim Basketball oder Beachvolleyball oder an den Fitnessgeräten.



Waldschwaigsee: Münchner Badeperle mit Wildgänse-Insel

In Münchens Nordwesten bei Karlsfeld liegt der kleine Waldschwaigsee. Werktags ist das ein entspannter Sommerort mit urigem Kiosk und Pommes für drei Euro, Biergartengarnituren und einer Reparaturstation für Fahrräder. Eine romantisch-idyllisch im Wasser liegende Insel macht den Besucher neugierig. Hinschwimmen darf man aber nicht, schließlich ist das Inselchen als Vogelschutzgebiet ausgewiesen – viele Wildgänse und andere Bodenbrüter leben hier.

Alles da am Feldmochinger See: Volles Programm für Groß und Klein

Im Norden der Stadt lockt der Feldmochinger See Erholungssuchende an sein Ufer und wartet mit viel Abwechslung auf. Während sich die Badenden am Ostufer noch unter vorgehaltenem Handtuch umziehen, gibt's gegenüber einen ausgedehnten FKK-Bereich. Am Nordende neben der Wasserwacht wurde ein Behindertenbadeplatz eingerichtet, und wer hungrig ist, wird im Imbiss am Ostufer, im Kiosk auf der Westseite oder auch im griechischen Restaurant am nördlichsten Punkt des Seeufers fündig.

Erfrischung im Landkreis Freising: Vielfältiger Genuss an den Neufahrner Mühlseen

Wer die etwas weitere Anreise nicht scheut und sich einfach mal nach Neufahrn bei Freising aufmacht, der wird auf der Stelle entschädigt. Denn an den nördlich der Ortschaft gelegenen Mühlseen finden sich gleich vier Gewässer auf einmal. Die beiden kleinsten dienen Tieren als Rückzugsort, der mittelgroße See hingegen ist ganz für den Badespaß da, und auf dem größten der vier Seen im Norden des Geländes kann man Wassersportarten frönen, aber aus Sicherheitsgründen nicht schwimmen.