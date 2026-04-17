Der Verein "Do better", früher "Zeltschule", besteht seit zehn Jahren. Eine große Benefizgala holt Promis nach München, um auf die Schicksale im Nahen Osten aufmerksam zu machen. Auch Luise Kinseher macht mit. Welche Rolle sie hat, wie sie mit der politischen Weltlage umgeht und ob sie sich ein Comeback als Mama Bavaria auf dem Nockherberg vorstellen kann.

Seit zehn Jahren engagiert sich der Münchner Verein Zeltschule für Menschen im Nahen Osten. Seit Kurzem hat die Organisation von Gründerin Jacqueline Flory einen neuen Namen: "Do Better". Weil das Engagement mittlerweile weit über die ursprünglichen Zeltschulen im Libanon und Syrien hinausgeht.

Rund 40.000 Kinder können dem Verein zufolge unterrichtet werden, insgesamt erreiche man mit Programmen rund um Bildung, Versorgung und Frauenförderung über 100.000 Menschen.

Das zehnjährige Jubiläum wird am 5. Mai 2026 im Gloria-Filmpalast in München mit einer großen Benefizgala gefeiert. Das Motto: "Prominenz trifft konkrete Nothilfe – zehn Jahre Engagement in Krisenregionen".

So unterstützen Gala-Besucher die Menschen vor Ort

Wer bei der Gala einen Parkettplatz bucht, könne damit einer vom Krieg vertriebenen Familie im Libanon mit Notunterkunft, Trinkwasser und Nahrungsmitteln helfen. Ein Balkon-Ticket "ermöglicht einer Frau in Afghanistan eine Ausbildung und damit ein eigenes Einkommen", heißt es in der Ankündigung.

Mit dabei sind unter anderem Stars wie Helmfried von Lüttichau, Stefanie Hertel und Kabarettistin Luise Kinseher. Die AZ hat sich mit ihr darüber unterhalten, warum sie mitmacht und was Besucher erwartet.

"Total überzeugt": Warum Luise Kinseher Do better unterstützt

AZ: Frau Kinseher, Sie sind bei der Benefizgala für den Verein Do better, früher Zeltschule, dabei. Warum machen Sie mit?

LUISE KINSEHER: Ich bin mit dem Verein Zeltschule über eine Kollegin in Verbindung gekommen. Ich muss sagen: Jacqueline Flory (Gründerin von Zeltschule e.V.; d. Red.) ist so eine unfassbar tolle Frau, ihre Glaubwürdigkeit ist nicht zu toppen. Sie ist vor Ort, alles wird dokumentiert und man wird mit berührenden Geschichten konfrontiert. Man spendet nicht anonym an irgendeine Organisation, sondern man kann die Schicksale und Lebenswege der Kinder, denen geholfen wird, direkt nachvollziehen. Das zeigt, dass sich Do better wirklich um die Menschen kümmert und diese im Vordergrund stehen. Das hat mich total überzeugt – und deswegen mache ich immer mal wieder mit, wenn sie mich brauchen.

Die Übersetzerin und Autorin Jacqueline Flory hat Mitte 2016 die erste Zeltschule im Libanon für syrische Flüchtlingskinder eröffnet. © Do better e.V.

Was erwartet Besucher? Was haben Sie für die Benefizgala geplant?

Sie haben ein tolles Programm zusammengestellt, bei dem ich nur ein kleiner Teil bin. Zum Beispiel sind auch Katharina Schulze, Jutta Speidel, Helmfried von Lüttichau, Harald Krassnitzer und Stefanie Hertel dabei. Ich werde die Geschichte eines jungen Mädchens erzählen. Mit dem Platz bei der Gala, den man kauft, ermöglicht man einer Familie zum Beispiel den Umzug aus dem Flüchtlingslager zurück nach Syrien oder einer Frau in Afghanistan eine Ausbildung. Es geht um die einzelnen Menschen, die Kinder, die Familien, die auseinandergerissen werden. Sie alle haben einen Namen. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, gerade jetzt wieder mit dem Krieg im Nahen Osten.

"Das Mitgefühl steht an oberster Stelle"

Wenn Sie vom Schicksal dieses Mädchens erzählen, wird das keine lustige Geschichte sein. Wie bereiten Sie sich darauf vor? Anders als auf einen "normalen" Auftritt?

Ich lese die Geschichte, aber ich werde auch etwas aus meinem Programm spielen. Das Mitgefühl steht an oberster Stelle, auch die Dankbarkeit dafür, dass es uns selbst so gut geht. An dritter Stelle steht die Verantwortung, die daraus entsteht: sich selbst im Rahmen seiner Möglichkeit einzubringen, um wenigstens einen kleinen Mosaikstein für eine bessere Welt zu gestalten.

Auch bei der Benefizgala angekündigt: Schauspieler Helmfried von Lüttichau ("Hubert und Staller"). © Felix Hörhager/dpa

Wie schwer ist es, zwischen den Programmpunkten zu wechseln?

Im Ablauf sind meine zwei Auftritte nicht direkt hintereinander. Ich werde den Ausschnitt aus meinem Programm zudem etwas anpassen. Aber Freude und Leid sind nah beieinander und der Humor darf nicht fehlen. Er darf uns nicht abhandenkommen. Wenn der Humor aus Liebe und Mitgefühl kommt, ist das ein guter Wegweiser.

Politische Lage: "Natürlich vergeht mir das Lachen"

Inwiefern hilft Ihnen Humor, mit der politischen Weltlage umzugehen? Vergeht Ihnen trotzdem manchmal das Lachen?

Natürlich vergeht mir das Lachen, ich denke, es vergeht uns allen. Teilweise herrscht blankes Entsetzen und man findet gar nicht mehr die richtigen Worte, so etwas zu kommentieren. Ich denke, es ist auch eine gute Zeit, manche Sachen nicht zu kommentieren, sondern sie stehen zu lassen, in die Stille zu gehen und sich darauf zu besinnen, dass am Ende das Gute siegen wird. An meinem Kühlschrank hängt ein Zitat von Martin Luther King. Sinngemäß sagt er darin: Egal was auf der Welt passiert, wir dürfen den Glauben an das Gute nicht verlieren.

Jacqueline Flory im Libanon. © Do better e.V.

Verfolgen Sie all die Krisen-Nachrichten oder brauchen Sie davon auch mal eine Pause?

Ein bisschen Nachrichten-Detox muss man machen, um Rücksicht auf die eigene Psyche zu nehmen. Wenn man sich mit allem konfrontiert, würde man verrückt werden. Ich erkenne aber auch eine Tendenz, dass wir abstumpfen. Das führt auch zu einem Ohnmachtsgefühl. Wenn man wieder ins Handeln kommt, und das funktioniert mit Do better, geht es der eigenen Seele auch wieder etwas besser.

Comeback am Nockherberg? Luise Kinseher hat eine klare Meinung

Sie sind auch mit Ihrem Programm "Mary from Bavary" unterwegs. Was war bisher Ihr schönster Moment?

Ich habe das Programm jetzt mindestens hundert Mal gespielt, ich bin jeden Tag woanders – und es ist immer schön! Ich bin glücklich und mein Ansinnen ist, dass ich mich immer wieder neu erfinde und mich nicht auf alten Strukturen ausruhe, die mal funktioniert haben. Entwicklung ist das tägliche Brot des Künstlers.

Sie sind seit rund 35 Jahren auf vielen Bühnen unterwegs. Hätten Sie noch einmal Lust auf den Nockherberg?

Ich habe ihn acht Jahre lang gemacht und habe aus gutem Grund aufgehört.

Die Schauspielerin Luise Kinseher spricht beim traditionellen "Politiker-Derblecken" am Münchner Nockherberg als Bavaria bei der Fastenpredigt. © Matthias Balk/dpa

Also kein Comeback, obwohl viele die "Mama Bavaria" sehr gern hatten?

Das freut mich natürlich und ehrt mich, dass viele Leute sagen: "Mei, Luise, bitte, wir wollen wieder die Mama Bavaria haben!" Aber diese Frage stellt sich mir nicht. Wir haben jetzt wieder einen guten Redner, alles gut. Ich darf die Begrüßung übernehmen und kann so meine Liebe zum Nockherberg, die ich immer hatte, ausleben. Ich habe 2018 aufgehört, das sind bald zehn Jahre!

Wenn wir uns mal in der Welt umschauen: Wir sind gesegnet, wie wir hier in Bayern leben dürfen. Das hat die Mama Bavaria verkörpert

Und trotzdem denken viele noch daran zurück.

Ich wurde von den Medien wüst beschimpft und habe nie ein Lob bekommen. In acht Jahren nicht. Die Schlagzeilen nach dem Nockherberg waren vernichtend. Es war immer komplett kontrovers zu dem, wie es die Menschen am Fernseher gesehen haben. Sie haben diese Figur geliebt und lieben die Mama Bavaria bis heute, weil sie etwas Verbindendes und Versöhnliches hatte. Das fehlt heutzutage mehr denn je. Ich glaube, genau das macht diese Figur bis heute unvergessen. Natürlich braucht es eine Instanz, die mal die Leviten liest, aber trotzdem im Herzen das Bewusstsein trägt, dass wir wahnsinnig dankbar dafür sein können, hier zu leben – und damit kommen wir wieder zu Do better: Wenn wir uns mal in der Welt umschauen: Wir sind gesegnet, wie wir hier in Bayern leben dürfen. Das hat die Mama Bavaria verkörpert. Aber ich muss auch ehrlich sagen: Der Druck war mir irgendwann auch zu krass.

Verschwörung unter Männern gegen Kinseher: nicht lachen, nicht klatschen

Der Druck der Öffentlichkeit?

Ja, vielleicht hat man irgendwann auch keine Lust mehr, sich permanent in die Tonne hauen zu lassen. Ich habe den Weg geebnet, ich habe nicht aufgegeben, ich habe es acht Jahre lang gemacht. Bei den ersten Malen habe ich erfahren, dass sich die Männer im Publikum tischeweise verbündet haben, mich nicht anzuschauen, nicht zu lachen und nicht zu klatschen – weil eine Frau auf dem Nockherberg nichts zu suchen habe. Ich habe das alles ausgehalten und meine Frau gestanden. Dazu kommt: die viele Arbeit. Man steht eine Stunde auf der Bühne, aber arbeitet mindestens vier Monate vorher daran, recherchiert permanent dafür. Ich wollte so fundiert wie möglich informiert sein. Wenn der Nockherberg vorbei war, kam schon wieder die Zeit vor dem Nockherberg. Und irgendwann habe ich mir gesagt: Jetzt darf es wieder etwas ruhiger werden.

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