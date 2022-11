Luise-Kiesselbach-Tunnel wird nachts gesperrt

Vom 7. bis zum 11. November müssen Autofahrer ausweichen. Grund: Wartungen.

München - Zweimal im Jahr wartet das Baureferat die Münchner Tunnel. Nun sind der Luise-Kiesselbach-Tunnel und der Heckenstaller Tunnel dran.

Zwei Tunnel werden nachts gesperrt

Los geht es heute und erst am 11. November gibt es wieder freie Fahrt. In der Zwischenzeit werden der Luise-Kiesselbach-Tunnel und der Heckenstaller Tunnel jeweils zwischen 22.30 bis 5.30 Uhr in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Umleitung für den Verkehr erfolgt über das nachgeordnete Straßennetz, schreibt die Stadt. Planen Sie längere Fahrzeiten ein!