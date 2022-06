Lufthansa streicht Flüge in München – was Sie als Passagier jetzt wissen müssen

Wegen Personalmangels und Engpässen fallen mehr als 3.000 Flüge der Lufthansa in den Monaten Juli und August aus. Neben Frankfurt ist auch München betroffen.

Mindestens 3.100 Flüge streicht die Lufthansa in den Monaten Juli und August von München und Frankfurt.

München - Nach mehr als zwei Jahren Corona hat endlich die Reisezeit wieder begonnen. Doch mitten zur Hochzeit im Sommer hat die Lufthansa angekündigt, mehr als 3.000 von insgesamt rund 80.000 Flügen im Juli und August von ihren Drehkreuzen München und Frankfurt zu streichen.

Lufthansa streicht Flüge – auch aus München

Zunächst war von 900 Flügen an den Wochentagen Freitag, Samstag und Sonntag die Rede gewesen. Nun teilte das Unternehmen mit, dass weitere 2.200 Flugzeuge nicht abheben werden – auch die restlichen Wochentage sind nun betroffen. Wie viele Flüge darauf auf den Münchner Flughafen entfallen, wollte die Lufthansa auf AZ-Anfrage nicht mitteilen.

Der Grund für die Flugstreichungen: "Die gesamte Luftfahrtbranche insbesondere in Europa leidet aktuell unter Engpässen und Personalmangel. Dies betrifft insbesondere Flughäfen, Bodenverkehrsdienste, die Flugsicherung und damit in der Folge auch Airlines", so die Lufthansa. Hinzu kämen Streiks, Wetterereignisse und eine erhöhte Corona-Krankenquote.

Fluggäste werden bei Stornierung informiert

Das Unternehmen habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht und bedauere die Streichungen sowie die damit verbundenen Probleme für Gäste. Die Lufthansa zur AZ: "Es ist uns bewusst, dass dieser Schritt für betroffene Fluggäste mit Unannehmlichkeiten verbunden ist."

"Fluggäste werden bei Stornierungen umgehend informiert und nach Möglichkeit auf passende Lufthansa Flüge umgebucht", heißt es weiter. Wie weit im Voraus diese Information erfolgt, ist jedoch unklar.

Zehntausende Passagiere betroffen

Gestrichen würden vor allem Flüge, "bei denen unseren Fluggästen eine entsprechende Reisealternative per Flug oder mit der Bahn angeboten werden kann". Welche Reiseziele genau betroffen sind, will die Lufthansa ebenfalls nicht verraten.

Weiter also viel Unklarheit, nur eines ist sicher: Zehntausende Passagiere der Lufthansa müssen sich in den nächsten Wochen auf geänderte Reisezeiten oder Flugausfälle einstellen.