AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Lufthansa-Pilotenstreik: Schon wieder Hunderte Ausfälle in München

Lufthansa-Pilotenstreik: Schon wieder Hunderte Ausfälle in München

Flugpassagiere brauchen weiter Geduld: Wegen des Lufthansa-Pilotenstreiks fallen in München erneut Hunderte Flüge aus.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Auch am Freitag wurde wieder gestreikt (Archivbild).
Auch am Freitag wurde wieder gestreikt (Archivbild). © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

An Deutschlands zweitgrößtem Flughafen sind wegen des Lufthansa-Pilotenstreiks erneut Hunderte Flüge gestrichen worden. Von den 915 für Freitag in München geplanten Starts und Landungen wurden 420 annulliert, wie eine Flughafensprecherin mitteilte. 

Die Lage sei ruhig, die Passagiere seien rechtzeitig informiert worden. Die Annullierungszahlen beziehen sich nach Angaben der Sprecherin auf alle Flüge an beiden Münchner Terminals. 

Fünfter Streiktag sorgt für Chaos am Flughafen

Es ist der fünfte Streiktag in Folge. An vier Tagen in dieser Woche waren Pilotinnen und Piloten zur Arbeitsniederlegung aufgerufen, an zwei Tagen die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter.

Hintergrund sind die Tarifverhandlungen, in denen es bei den Lufthansa- und Cargo-Piloten um höhere Beiträge des Arbeitgebers zu den Betriebsrenten geht, während bei der Cityline um höhere Gehälter gestritten werden sollte. Bestreikt wurden erneut die Gesellschaften Lufthansa, Lufthansa Cargo und Lufthansa Cityline.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.