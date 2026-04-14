AZ-Plus

Lufthansa-Pilotenstreik: Erneut viele Ausfälle in München

Auch an Tag zwei ist die Lage am Münchner Flughafen ruhig. Doch Passagiere haben auch am Mittwoch und Donnerstag noch mit Einschränkungen zu kämpfen – obwohl die Piloten wieder fliegen würden.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Nicht viel los in der Abflughalle des Terminal 2.
Nicht viel los in der Abflughalle des Terminal 2. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Auch der zweite Tag des Lufthansa-Pilotenstreiks hat am Terminal 2 des Münchner Flughafens ruhig begonnen. "Es ist nichts los", sagte eine Flughafensprecherin auf Anfrage. Die betroffenen Passagiere wüssten Bescheid und seien gar nicht an den Flughafen gekommen. Das Terminal 2 wird in München von der Lufthansa und ihren Partner-Airlines genutzt.

An Deutschlands zweitgrößtem Airport hätte es am Dienstag 898 Starts und Landungen geben sollen – 347 von ihnen waren am Morgen laut Flughafen annulliert. Das betrifft allerdings alle Airlines – gesonderte Zahlen für die vom Streik betroffenen Flüge der Kernmarke Lufthansa, Lufthansa Cargo und Cityline nannte der Flughafen nicht. Auf den Abflugtafeln waren durchaus einige Lufthansa-Flüge als geplant gelistet.

Neue Streiks stehen bevor

Der Streik von Pilotinnen und Piloten begann bereits am Montag um 0.01 Uhr und soll 48 Stunden dauern. Beim Ferienflieger Eurowings waren nur am Montag alle Abflüge von deutschen Flughäfen betroffen.

Lesen Sie auch

Es ist die inzwischen vierte Streikwelle bei der Lufthansa. Und am Mittwoch und Donnerstag kommt es bereits zum nächsten Ausstand. Die Kabinengewerkschaft Ufo hat die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter von Lufthansa und Cityline zu einem zweitägigen Streik aufgerufen.

Mit dieser dann fünften Streikwelle des fliegenden Personals wird der Festakt zum 100. Jahrestag der Gründung der ersten Lufthansa an diesem Mittwoch überschattet. Die Gewerkschaften planen eine Kundgebung vor der Unternehmenszentrale am Frankfurter Flughafen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.