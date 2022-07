Lufthansa-Manager: Fast alle Ferienflüge sollen stattfinden

Zuletzt hat die Lufthansa viele Flüge abgesagt. In den Sommerferien, die am Samstag in Bayern starten, sollen aber die meisten Flüge durchgeführt werden.

29. Juli 2022 - 08:02 Uhr | AZ/dpa

Ein Airbus A350 der Lufthansa wird am Flughafen München über das Rollfeld gezogen. © Sven Hoppe/dpa