"Logistische Herausforderung": Der Christbaum am Marienplatz steht
In festlichem Licht erstrahlt der Christbaum mit Beginn des Münchner Christkindlmarkts ab 20. November: Am Dienstagmorgen ist die Weißtanne aus der 8700-Einwohner-Gemeinde Sauerlach im Landkreis München aufgestellt worden.
Weißtanne aus Sauerlach ist etwa 22 Meter hoch
Ab etwa 6 Uhr sorgte ein Team der Münchner Berufsfeuerwehr mithilfe eines Krans für die Aufstellung des Baumes, teilten die Organisatoren des Christkindlmarktes mit. In einem rund zwei Meter tiefen Bodenloch wurde die Weißtanne nach dem Aufstellen sorgfältig verkeilt.
Der 50 Jahre alte Baum schmückt den Marienplatz mit seinen mehr als 3000 LED-Lichtern bis zum Dreikönigstag am 6. Januar. Die Weißtanne ist rund 22 Meter hoch und hat am unteren Stamm einen Durchmesser von 70 Zentimetern. "Das ist schon eine stattliche Größe und ein stattliches Gewicht", befand Münchens Wirtschaftsreferent Christian Scharpf (SPD) als Augenzeuge der Aktion: "Und ich bin immer wieder erstaunt, wie professionell die Berufsfeuerwehr macht – das ist ja jedes Jahr eine logistische Herausforderung."
Gemeinde Sauerlach betreibt Glühweinstand
Das Gesamtgewicht der Tanne liegt nach Angaben der Stadt bei etwa vier Tonnen. Der Rathaus-Christbaum wird seit 1977 von Gemeinden oder Tourismusregionen gestiftet.
Während der Adventszeit betreibt die Gemeinde Sauerlach bis zum 23. Dezember einen Glühweinstand im Rathausinnenhof. Neben Glühwein werden dort weitere Heißgetränke sowie Informationsmaterialien zur Ferienregion angeboten.
Offizielles Anleuchten des Christbaums am 20. November
Der Christbaum wird vom 20. November bis 6. Januar täglich ab der Dämmerung (etwa 16 Uhr) bis zum frühen Morgen (etwa 7.30 Uhr) beleuchtet.
Das offizielle Anleuchten ist am 20. November um 17 Uhr durch Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) und Michael Hohenleitner (CSU), den Bürgermeister der Baumspendergemeinde Sauerlach, vorgesehen.
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