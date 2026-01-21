Löwenfan angegriffen: Schal-Diebstahl nach Fußballspiel

Ein 19-jähriger Löwenfan wurde nach einem Heimspiel überfallen und ihm wurde der Fanschal entrissen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Für viele Fans der beiden großen Münchner Fußballvereine ist der Vereinsschal eine Art Heiligtum.

Einem 19-jährigen Löwen-Fan aus dem Kreis Weilheim-Schongau ist am Samstag nach dem Fußball-Heimspiel der Sechzger der Fanschal entrissen worden. Er wartete gerade an der Ampel des Wettersteinplatzes und trug den Schal um den Hals.

Von hinten schlichen sich offenbar zwei Männer an. Sie griffen den jungen Mann an und zogen ihm den blauen Sechzger-Schal vom Hals. Auch die Polizei war ganz in der Nähe und bemerkte den Vorfall, als sich die beiden Unbekannten unter die Fan-Mengen mischten und verschwanden.

Die Diebe waren so schnell weg, dass sie weder Polizei noch der 19-Jährige beschreiben können

Weder die Beamten noch der Teenager konnten erkennen, in welche Richtung die Männer gingen. Der 19-Jährige wurde durch den Vorfall leicht verletzt. Eine genaue Personenbeschreibung war auch nicht möglich.

Es ist derzeit auch völlig unklar, ob es Bayern-Fans waren oder Fans der gegnerischen Mannschaft vom Samstag, also Rot-Weiß Essen. Nun hofft die Polizei auf Zeugen, die den Vorfall am Samstag kurz nach 16 Uhr bemerkt haben könnten.

Sachdienliche Hinweise an Tel. 089/29100 oder in jeder Polizeidienststelle.