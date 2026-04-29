Zwei Löwen-Fans leben ihre Leidenschaft für den TSV an drei Stellen in München aus: mit blauer Farbe haben sie sich außen am Petueltunnel, im McGraw Graben und im Heckenstallertunnel verewigte.

Das farbliche Kräftemessen zwischen den Fans des FC Bayern und den Münchner Löwen geht munter weiter. Die Polizei hat nun einen 22-Jährigen erwischt, der sich mit blauer Farbe verewigte.

Polizeistreife beobachtet 22-Jährigen bei der Tat

An die Außenwand des Petueltunnels schrieb er auf eine Fläche von vier auf 22 Metern "TSV 1860". Geschätzter Schaden laut Polizei: 8000 Euro. Eine Polizeistreife sah den Münchner am Mittwoch kurz nach 2 Uhr nachts. Der mutmaßliche Schmierer war in Begleitung eines Mannes, der aber unerkannt entkam.

In derselben Nacht wurden am Mittleren Ring zwei weitere Fan-Graffitis entdeckt: Im McGraw Graben stand "1860" in zwei Meter hohen Ziffern und auf einer Länge von 20 Metern an der Betonwand. Daneben "TSV" auf zwei mal fünf Meter. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Im Heckenstallertunnel hatte jemand "TSV" und "1860" auf sechs mal zwei Meter an die Wand geschmiert. Geschätzter Schaden: 10.000 Euro. Der mutmaßliche Täter ist bei der Polizei bereits einschlägig aktenkundig. Die Polizei bittet die Bevölkerung, in der gesamten Stadt die Augen aufzuhalten und bei verdächtigen Beobachtungen den Polizeinotruf zu wählen.

Farbenspiele auch in Bogenhausen

Vor einigen Tagen erwischte eine zivile Polizeistreife zwei 21-Jährige aus München dabei, wie sie einen Verteilerkasten in Bogenhausen mit roter und weißer Farbe besprühten. Die zwei 21-Jährigen wurden festgenommen. Nur eine Nacht später, am Dienstag, 21. April, gegen 23.50 Uhr, fuhr erneut eine Zivilstreife an der Stelle vorbei. Erneut machten sich an dem Verteilerkasten zwei Männer zu schaffen. Die beiden 20 Jahre alten Münchner sprühten den Kasten mit blauer Farbe an. Die Beamten nahmen die Löwenfans ebenfalls festgenommen.