AZ-Plus

Löwen-Fan am Grünwalder Stadion in München überfallen

Mehrere Männer haben nach dem Regionalligaspiel zwischen dem FC Bayern München II und dem TSV Schwaben Augsburg am Freitag einen 22 Jahre alten Fan des TSV 1860 München überfallen und ausgeraubt.
Ralph Hub |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Die Polizei fahndet nach Männern, die am Grünwalder Stadion einen Löwen-Fan ausgeraubt haben. (Symbolbild)
Die Polizei fahndet nach Männern, die am Grünwalder Stadion einen Löwen-Fan ausgeraubt haben. (Symbolbild) © Sven Hoppe

Nach dem Regionalligaspiel zwischen dem FC Bayern München II und dem TSV Schwaben Augsburg im Grünwalder Stadion am vergangenen Freitag ist ein 22-Jähriger von fünf Männern überfallen worden. Einer der Täter hat laut Polizei den Löwen-Fan angesprochen und sinngemäß gesagt, dass er sich dort nicht aufhalten dürfe. Als der 22-Jährige weiterging, nahmen ihm die übrigen vier Täter die Umhängetasche ab und flüchteten. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon: 089/29100.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Grünwalder Straße und Wettersteinplatz (Untergiesing-Harlaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.