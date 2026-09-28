Löwen-Fan am Grünwalder Stadion in München überfallen
Nach dem Regionalligaspiel zwischen dem FC Bayern München II und dem TSV Schwaben Augsburg im Grünwalder Stadion am vergangenen Freitag ist ein 22-Jähriger von fünf Männern überfallen worden. Einer der Täter hat laut Polizei den Löwen-Fan angesprochen und sinngemäß gesagt, dass er sich dort nicht aufhalten dürfe. Als der 22-Jährige weiterging, nahmen ihm die übrigen vier Täter die Umhängetasche ab und flüchteten. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon: 089/29100.
Zeugenaufruf:
Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Grünwalder Straße und Wettersteinplatz (Untergiesing-Harlaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?
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