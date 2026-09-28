Löwen-Fan am Grünwalder Stadion in München überfallen

Mehrere Männer haben nach dem Regionalligaspiel zwischen dem FC Bayern München II und dem TSV Schwaben Augsburg am Freitag einen 22 Jahre alten Fan des TSV 1860 München überfallen und ausgeraubt.

Nach dem Regionalligaspiel zwischen dem FC Bayern München II und dem TSV Schwaben Augsburg im Grünwalder Stadion am vergangenen Freitag ist ein 22-Jähriger von fünf Männern überfallen worden. Einer der Täter hat laut Polizei den Löwen-Fan angesprochen und sinngemäß gesagt, dass er sich dort nicht aufhalten dürfe. Als der 22-Jährige weiterging, nahmen ihm die übrigen vier Täter die Umhängetasche ab und flüchteten. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon: 089/29100.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Grünwalder Straße und Wettersteinplatz (Untergiesing-Harlaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?