LMU: Münchner Uni hat bundesweit den besten Ruf

Die LMU wird in einem internationalen Ranking als beste Universität Deutschlands geführt. In einem Fachbereich rangiert die Münchner Uni weltweit sogar unter den Top-20-Hochschulen.

München – Die Ludwig-Maximilians-Universität München hat in einem Uni-Ranking sehr gut abgeschnitten. In dem am Mittwoch veröffentlichten " " wird die LMU als renommierteste Hochschule Deutschlands geführt.

Im internationalen Vergleich liegt die Universität auf Platz 42. Im Vorjahr kam die LMU . Auf dem Spitzenplatz der weltweit renommiertesten Hochschulen liegt die Harvard University (Cambridge, USA). Auf den weiteren Plätzen folgen das Massachusetts Institute of Technology (ebenfalls Cambridge, USA), die Stanford University (Standford, USA) und der Universität Cambridge (Cambridge, UK).

LMU: Bei Kunst- und Geisteswissenschaften weltweit unter Top 20

Für das Uni-Ranking wurde Anfang des Jahres eine Umfrage unter über 11.000 Wissenschaftlern aus 132 Ländern durchgeführt, so die LMU. Die befragten Personen sollten bewerten, welche Universitäten sie in den jeweiligen Fachbereichen weltweit für die besten erachten.

Besonders im Bereich der Kunst- und Geisteswissenschaften schnitt die Münchner Universität in dem Ranking besonders gut ab. In diesem Fachbereich wird die LMU weltweit sogar als Nummer 18 geführt.