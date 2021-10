LMU München weiterhin renommierteste Universität in Deutschland

Die Ludwig-Maximilians-Universität wird ihrem guten Ruf wieder gerecht. Im kürzlich veröffentlichten Times Higher Education (THE) World Reputation Ranking 2021 belegt die Münchner Uni als renommierteste deutsche Lehranstalt den 39. Rang.

München - Die Ludwig-Maximilians-Universität München ist auch in diesem Jahr die renommierteste Uni in Deutschland. Im Times Higher Education (THE) World Reputation Ranking 2021, welches im Oktober veröffentlicht wurde, belegt die LMU im weltweiten Vergleich den geteilten 39. Rang. Im Vergleich zum Vorjahr konnte sie sogar drei Positionen nach vorne rücken.

LMU München Nummer 1 in Deutschland und Nummer 8 in Europa

Den 39. Platz teilt sich die LMU mit dem King's College in London. Unter den deutschen Universitäten führt sie das Ranking an. Im europaweiten Vergleich des THE World Reputation Ranking 2021 rangiert die Ludwig-Maximilians-Universität München auf einem hervorragenden 8. Platz.

Angeführt wird das Ranking, das insgesamt 202 Universitäten listet, von der US-Elite-Uni Harvard University, gefolgt vom Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.) und der Universität Oxford.

Das Ranking basiert auf einer Befragung unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus weltweit 128 Ländern, an der sich insgesamt 10.963 beteiligt haben. Von November 2020 bis Februar 2021 wurden sie um ihre Einschätzung gebeten, welche Institutionen sie in ihren jeweiligen Disziplinen in den Bereichen Lehre und Forschung für weltweit führend halten.

In den U.S. News 2022 Best Global Universities Rankings, die vor allem in den USA eine hohe Aufmerksamkeit genießen und ebenfalls Ende Oktober veröffentlicht wurden, wird die LMU wie in den Vorjahren als beste deutsche Universität eingestuft. Im europäischen Vergleich rückt die Münchner Universität um einen Platz auf Rang 10 vor, weltweit liegt sie wie im vergangenen Jahr auf Platz 46.