Münchens älteste Uni gehört zu den größten Arbeitgebern der Stadt. Sie ist eine von elf deutschen Hochschulen mit "Exzellenzstatus" – aber zahlt sie auch exzellent? Die AZ hat es sich angesehen.

Studierende nehmen an der Einführungsveranstaltung im Audimax der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) teil. Ein Professor verdient als Grundgehalt zwischen 5500 und 8600 Euro.

Wenn es um die Top-Universitäten in Deutschland geht, ist sie in jedem Ranking vertreten: die Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München. Die 1472 in Ingolstadt gegründete und 1826 nach München verlegte Universität ist neben der Technischen Universität München (TUM) zahlenmäßig die größte der Bundesrepublik. So groß, dass sie neben dem Hauptgebäude in der Maxvorstadt zahlreiche weitere Standorte über die Stadt verteilt hat.

Um eine Institution dieser Größenordnung am Laufen zu halten, braucht es entsprechend viele Beschäftigte: Über 17.000 Menschen arbeiten für die Universität – damit gehört sie zu den größten Arbeitgebern der Stadt. So viel gut ausgebildetes Personal zu bezahlen, geht ins Geld. Wie viel die Beschäftigten tatsächlich verdienen, hat sich die AZ angesehen.

LMU-Präsident: Gehalt von über 16.000 Euro

Die größte Lohntüte dürfte der Präsident der LMU, Matthias Tschöp, erhalten. Zwar liegt das Grundgehalt eines Uni-Präsidenten laut Bayerischem Haushaltsplan 2026/2027 nur zwischen rund 8000 und 8600 Euro (W3), aber er kassiert zusätzlich hohe "Funktions-Leistungsbezüge", die das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst individuell festlegt.

Matthias Tschöp ist Präsident der LMU und ein international anerkannter Medizinforscher. © - (Helmholtz München)

Insgesamt darf das Gehalt nicht höher als die Besoldungsgruppe 10 (rund 15.800 Euro) liegen. Die Ausnahme: Ein Kandidat erhält bereits ein sehr hohes Gehalt und ein höherer Betrag als B 10 ist notwendig, um ihn für die Universität zu gewinnen. Da Tschöp ein international anerkannter Medizinforscher ist und zuvor eine Professur an der TUM leitete, dürfte sein monatliches Gehalt die 16.000-Euro-Marke sprengen.

Einen Großteil ihrer Beschäftigten bezahlt die LMU nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L), der in mehrere, öffentlich einsehbare Entgeltgruppen unterteilt ist (siehe Tabelle). Welche beruflichen Aufgaben in welche Gruppe fallen, lässt sich aus dem Tarifvertrag ableiten, der der AZ vorliegt. Wissenschaftliche Mitarbeiter, die an der Uni lehren und forschen, fallen beispielsweise in die Entgeltgruppe 13, die am oberen Ende der Tabelle liegt. Das Einstiegsgehalt ist mit 4759,37 Euro zwar recht hoch, aber nicht alle Wissenschaftler haben eine Vollzeitstelle ganz für sich.

LMU zahlt Ballungsraumzulage für München

Der TV-L sieht eine jährliche Jahressonderzahlung im Dezember vor. Dieses Weihnachtsgeld liegt je nach Entgeltgruppe zwischen rund 33 und 87 Prozent vom monatlichen Entgelt, das im Juli, August und September gezahlt wurde. Außerdem sind TV-L-Beschäftigte bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) versichert, das heißt, sie beziehen eine betriebliche Altersvorsorge, in die sowohl sie als auch die LMU einen Teil des Bruttogehalts einzahlen.

Studenten stehen vor dem Hauptgebäude der LMU. Sie ist eine der besten Universitäten des Landes mit über 17.000 Angestellten. © Felix Hörhager (dpa)

Die LMU zahlt zudem monatlich vermögenswirksame Leistungen in Höhe von 6,65 pro Monat – das Geld muss vom Arbeitnehmer für ETF-Sparpläne, Kredittilgung, Bausparverträge oder ähnliche Anlageformen verwendet werden. Wer der LMU besonders lange treu bleibt, erhält nach 25 Jahren eine Sonderzahlung von 350 Euro und nach 40 Jahren 500 Euro.

Außerdem zahlt die Universität eine Ballungsraumzulage für jene Mitarbeiter, die im Raum München wohnen, in Höhe von 150 Euro – vorausgesetzt, der monatliche Verdienst liegt unter 4380 Euro. Einen Kinderzuschlag pro Kind in Höhe von 40 Euro gibt es für jeden, der weniger als 6017 Euro verdient.

Professoren-Gehalt: Mindestens 5000 Euro

Nicht nach TV-L werden die verbeamteten Professoren und die Beamten in der Verwaltung bezahlt. Für sie gilt die Bayerische Besoldungsordnung, die öffentlich einsehbar ist. Professoren werden nach den Stufen W1 bis W3 untergliedert: W1 ist für sogenannte Juniorprofessoren, die einen Festbetrag von rund 5500 Euro erhalten. W2-Professoren erhalten zwischen rund 6800 und 7500 Euro, bei W3 liegt die Spanne zwischen 8000 und 8600 Euro.

Wie auch der Uni-Präsident erhalten sie zusätzlich "Funktions-Leistungsbezüge", die normalerweise nicht höher als 7000 Euro sein sollten, aber durchaus höher liegen können, um einen angesehenen Experten zu halten oder zu gewinnen. Auch Beamte in der Verwaltung und Professoren erhalten einen Orts- und Familienzuschlag, der bei rund 165 Euro anfängt und je nach Anzahl der Kinder mehrere Tausend Euro umfassen kann.