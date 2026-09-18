Lkw fährt Telefonmast in München an – Feuerwehr gibt ihm den Rest

In Trudering wird ein Telefonmast angefahren. Da dieser danach ziemlich in Schieflage gerät, ruft das zunächst die Polizei und dann die Feuerwehr auf den Plan.

Der Telefonmast stand nach dem Unfall so schief, dass der Feuerwehr nichts anderes übrig blieb, als ihn ganz zu entfernen.

Ein Lkw-Fahrer hat am Donnerstagnachmittag im Hafelhofweg in Trudering einen Telefonmast angefahren. Nachdem dieser durch den Crash in Schieflage geraten war, meldete sich der Fahrer bei der Polizei.

Als sich eine Polizeistreife vor Ort ein Bild der Situation machen konnte, wurde den Ordnungshütern klar, dass bei dem hölzernen Wackelkandidaten Handlungsbedarf bestand. Das Ganze wurde nun in die Obhut der Feuerwehr gegeben. Wie es genau zu dem Unfall kam, teilte die Feuerwehr nicht mit.

Telefonmast in Schieflage – Feuerwehr legt ihn vollends um

Deren Einsatzkräfte begutachteten den schiefstehenden Holzmast. Im Gespräch mit der Telekom wurde einstimmig vereinbart, dass der schiefe Mast von Trudering entfernt werden soll.

Mit dem Kran wurde der Mast zunächst angeschlagen, anschließend entfernten die Einsatzkräfte die Telefonleitungen und legten den Holzmast vollends um. Ob die ganze Aktion Auswirkungen auf die Festnetzkunden hatte, entzieht sich der Kenntnis der Feuerwehr.