Lkw erfasst Radlerin – 80-jährige Münchnerin kommt bei Unfall ums Leben
Audio von Carbonatix
München muss erneut eine Verkehrstote beklagen. Wie die Polizei berichtet, wurde am Dienstagnachmittag, gegen 14 Uhr, auf der Heinrich-Wieland-Straße, im Münchner Osten, eine 80-jährige Radfahrerin aus München von einem Lkw erfasst. Dabei zog sich die Frau so schwere Verletzungen zu, dass sie diesen im Krankenhaus erlag.
Wie genau es zu dem tödlichen Unfall kommen konnte, wird nun von der Münchner Verkehrspolizei ermittelt.
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen