Lkw erfasst Radlerin – 80-jährige Münchnerin kommt bei Unfall ums Leben

Am Dienstagnachmittag hat sich im Münchner Osten in der Heinrich-Wieland-Straße ein tödlicher Unfall ereignet.

Bei einem Unfall in der Heinrich-Wieland-Straße kam am Dienstag eine Radfahrerin ums Leben. (Symbolbild)

München muss erneut eine Verkehrstote beklagen. Wie die Polizei berichtet, wurde am Dienstagnachmittag, gegen 14 Uhr, auf der Heinrich-Wieland-Straße, im Münchner Osten, eine 80-jährige Radfahrerin aus München von einem Lkw erfasst. Dabei zog sich die Frau so schwere Verletzungen zu, dass sie diesen im Krankenhaus erlag.

Wie genau es zu dem tödlichen Unfall kommen konnte, wird nun von der Münchner Verkehrspolizei ermittelt.