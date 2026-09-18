Lindwurmstraße: Radweg kommt zurück

Für eine Busspur mussten Radler auf der Lindwurmstraße Platz machen. Das ändert sich wieder – zumindest vorerst.

Ein Teil des neuen Radwegs auf der Lindwurmstraße wurde diesen Sommer zu einer Busspur. Jetzt stellt die Stadt den ursprünglichen Zustand wieder her.

Hintergrund ist, dass während der Wiesn die Sanierungsarbeiten an den U-Bahnhöfen Poccistraße und Goetheplatz pausieren. Die U6 fährt wie berichtet wieder wie gewohnt. Der Schienenersatzverkehr entfällt. "Auch die temporäre Busspur ist damit nicht mehr vonnöten", schreibt die Stadt.

So geht es nach der Wiesn weiter

Nach der Wiesn ändert sich das. Dann werden die Arbeiten bis Ende November fortgesetzt. Die U6 fährt dann von Garching über Sendlinger Tor bis zum Goetheplatz, die U3 endet bereits am Sendlinger Tor. Von Süden kommend enden beide Linien an der Implerstraße. Zwischen Goetheplatz und Implerstraße wird eine Pendel-U-Bahn fahren, unterstützt vom SEV an der Oberfläche.