Linde: 19 Millionen Euro für den Chef – das bekommen die Mitarbeiter

Vom Millionen-Gehalt des gloaben Vorstands bis hin zu den Tarifverträgen von IG Metall und IGBCE: Ein Blick auf die Gehaltstabellen und satten Zusatzleistungen beim Engineering- und Gas-Riesen in Pullach. Das verdienen Ingenieure, Chemikanten und Berufskraftfahrer.

Wenngleich der Sitz heute im irischen Dublin liegt, hat die Geschichte des Unternehmens in München ihren Anfang genommen. Die Linde GmbH, der deutsche Ableger des globalen Börsenkonzerns, hat ihren Sitz tatsächlich noch immer in Pullach im Isartal.

Das Unternehmen ist führend im Bereich Industriegase und Engineering und erwirtschaftete im Jahr 2025 einen Umsatz in Höhe von 34 Milliarden US-Dollar (rund 30 Milliarden Euro). Kurzum: Linde ist ein wirtschaftlicher Riese. Zahlt er auch Riesen-Gehälter? Das sieht sich die AZ in ihrem letzten Serienteil genauer an.

Linde-CEO: Rund 19 Millionen Euro Gehalt

Wie viel die deutschen Bosse bei Linde verdienen, ist nicht bekannt. Der börsennotierte Mutterkonzern muss die Gehälter hingegen preisgeben: CEO Sanjiv Lamba verdiente laut dem Proxy Statement von Linde – ein offizielles Dokument für Aktionäre – im Jahr 2025 rund 21,8 Millionen US-Dollar (rund 19 Millionen Euro). Der Rest des Vorstands strich zwischen rund 4,4 Millionen US-Dollar (rund 3,8 Millionen Euro) und 9,7 Millionen US-Dollar (rund 8,5 Millionen Euro) ein.

Linde-CEO Sanjiv Lamba verdient fast 20 Millionen Euro. © IMAGO/R4924_italyphotopress (www.imago-images.de)

Linde: Berufskraftfahrer verdienen überdurchschnittlich

Wie viel Geld Linde seinen Mitarbeitern jeweils zahlt, teilt der Konzern nicht öffentlich mit. Dafür geben die Tarifverträge der IG Metall und der IG Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) mehr Details preis. Die IG Metall ist zuständig für die Engineering-Sparte. Die Gewerkschaft hat auf Nachfrage der AZ gängige Berufe den öffentlich einsehbaren Gruppen der Entgelttabelle zugeordnet.

Ein Elektroniker für Automatisierungstechnik verdient demnach mindestens 4213 Euro brutto – nach oben hin ist das Gehalt jedoch offen. Das heißt, Verträge können geschlossen werden, die über die im Tarifvertrag höchstmögliche Summe hinausgehen. Auch Ingenieure, Experten für Health, Safety and Environment (Gesundheit, Sicherheit und Umwelt) sowie Projektmanager können außertariflich bezahlt werden.

Ein Linde-Mitarbeiter überprüft Gasflaschen. Der Konzern ist führend im Bereich der Industriegase. © imago stock&people

Für die Gas-Sparte ist die IGBCE zuständig – auch hier hat die Gewerkschaft auf Nachfrage der AZ gängige Berufe zugeordnet. Ein Chemikant verdient demnach mindestens 3653 Euro, maximal 4311 Euro. Ein Berufskraftfahrer erhält zwischen 3442 und 4084 Euro. Laut der Online-Plattform Kununu, auf der Mitarbeiter freiwillig Angaben zum Gehalt machen können, bekommt ein Berufskraftfahrer bei Linde im Schnitt 7000 Euro pro Jahr mehr als im bundesweiten Vergleich.

Linde Engineering: Das sind die finanziellen Vorteile

Die finanziellen Vorteile des Unternehmens unterscheiden sich je nach Sparte. Der Tarifvertrag der IG Metall gewährt den Mitarbeitern ein Weihnachtsgeld zwischen 25 bis 55 Prozent des Monatsverdienstes (abhängig von der Betriebszugehörigkeit) sowie ein Urlaubsgeld, das rund 70 Prozent eines Monatseinkommens entspricht.

Beschäftigte erhalten zudem 27,5 Prozent des individuellen durchschnittlichen Monatsentgelts (T-Zug A), 26,5 Prozent vom Eckentgelt des jeweiligen Tarifgebiets (T-Zug B) und 18,4 Prozent des individuellen Monatsentgelts (T-Geld). Außerdem gibt es ein leistungsabhängiges Entgelt, das über das ganze Unternehmen verteilt im Schnitt bei mindestens 14 Prozent liegen muss.

Für Nacht- und Mehrarbeit gibt es 25 Prozent obendrauf, bei Sonntagsarbeit und an arbeitsfreien Tagen 50 Prozent. Die altersvorsorgewirksame Leistung – also vom Arbeitgeber gezahlte Beiträge für die betriebliche oder private Altersvorsorge – beläuft sich pro Jahr auf 319 Euro.

Finanziellen Vorteile bei Linde Gas

Mitarbeiter in der Gas-Sparte erhalten unter anderem ein 13. Monatsgehalt, eine tarifliche Altersvorsorge in Höhe von 613,50 Euro, ein Urlaubsgeld in Höhe von 1200 Euro und einen Demografie-Betrag in Höhe von 750 Euro pro Jahr, den sie laut IGBCE etwa für ihr Langzeitkonto oder die Betriebliche Altersvorsorge einsetzen können. Außerdem gibt es einen sogenannten Zukunftsbetrag, der 23 Prozent des tariflichen Monatseinkommens ausmacht und zur Hälfte für eine Einmalzahlung im Januar genutzt wird sowie eine Pflegezusatzversicherung, die durch einen Arbeitgeberbeitrag von 33,65 Euro pro Monat finanziert wird.

Für regelmäßige Nachtarbeit erhalten Beschäftigte 15 Prozent Zuschlag, für Arbeiten an Sonn- und Feiertagen 60 Prozent – an den Oster-, Pfingst-, Weihnachtsfeiertagen sowie Neujahr sogar 150 Prozent.

Welche finanziellen Vorteile es abseits des Tarifvertrags gibt, hat das Unternehmen auf Nachfrage der AZ nicht mitgeteilt.

Monatsgehälter bei Linde

Die angegebenen Werte basieren auf den Entgelttabellen der Tarifverträge mit der IG Metall und der IG Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE). AT heißt außertariflich – hier gibt es also keine feste Obergrenze.