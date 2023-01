Lichtspektakel in der Münchner Markuskirche

Mit einer 360 Grad-Laserlichtshow können Zuschauer in der St. Markus Kirche den ersten Teil der Schöpfungsgeschichte hautnah erleben.

Laserprojektionen, die die Entstehungsgeschichte der Erde zeigen, sind in der Markuskirche zu sehen.

München - Mit nichts Geringerem als der Schöpfungsgeschichte beschäftigt sich Aurorium Genesis in einer 360 Grad-Laserlichtshow. Die Zuschauer erleben dabei den ersten Teil der Schöpfungsgeschichte von der Erschaffung des Lichts und des Wassers bis zur Geburt der Pflanzenwelt.

Laserprojektionen in der Markuskirche. © picture alliance/dpa

Audiovisuelle Lasershow in der St. Markus Kirche

Mit mehreren Hochleistungsprojektoren verwandelt die Unterhaltungsplattform Fever zusammen mit dem Künstler Kollektiv Projektil aus Zürich die St. Markus Kirche in eine atemberaubende Kulisse, in der man "Genesis" bei einer audiovisuellen Lasershow erlebt, in die man richtig eintauchen kann.

Das schillernde dreiteilige Bild- und Tonspektakel dauert 30 Minuten.

Die Lasershow ist noch bis zum 13. März in der St. Markus Kirche in der Gabelsbergerstraße 6 zu sehen. Öffnungszeiten: 18 Uhr bis 21.30 Uhr.