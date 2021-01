Lichtkunst im Münchner Olympiapark: Hoffnungsschimmer in der Dunkelheit

Der Münchner Lichtkünstler Gene Aichner bestrahlt den Olympiaturm - als Lichtblick für 2021.

München – Der Musiksender egoFM und der Lichtkünstler Gene Aichner haben sich für den letzten Tag des entbehrungsreichen Jahres 2020 etwas Besonderes einfallen lassen. Sie wollten so auch auf die Veranstaltungsbranche aufmerksam machen. Ab 17 Uhr bestrahlten sie am Donnerstag unter anderem den Olympiaturm, eins der städtischen Gebäude mit dem höchsten Wiedererkennungswert, mit dem Schriftzug #Lichtblick2021. Vielleicht erinnert man sich im Laufe des Jahres an den Hoffnungsschimmer.