Lichtinstallationen im Kunstareal: Kalt, aber hell erleuchtet

Das Kunstareal strahlt derzeit abends in besonderem Licht.

Die Antikensammlung am Königsplatz íst abends derzeit eine Schau.

München - Die Stadt ist düster und grau, Corona schlägt vielen aufs Gemüt. Anlass genug, um nochmal auf einen Lichtblick in der Stadt hinzuweisen. Denn noch bis Mitte Februar kann man im Kunstareal spazierengehen und sich an den beleuchteten Kunststätten erfreuen.

Antikensammlung, Pinakotheken sind hell erleuchtet

Noch bis dahin sind zum Beispiel die Pinakothek der Moderne, das Museum Brandhorst und die Hochschule für Musik farbenfroh angestrahlt. Ein Highlight ist die Antikensammlung am Königsplatz. Die wechselnden Projektionen lassen das Gebäude buchstäblich in einem anderen Licht erscheinen. Kleiner Tipp: Wer heißen Tee in einer Thermoskanne mitnimmt, kann länger schauen ohne zu frieren.