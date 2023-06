Nächste Aktion der "Letzten Generation": Klima-Kleber blockieren Stiglmaierplatz

Aktivisten der "Letzten Generation" haben sich am Montagvormittag am Stiglmaierplatz festgeklebt und damit für Verkehrsbehinderungen gesorgt.

Klima-Kleber haben sich am Montag am Stiglmaierplatz festgeklebt.

kra 3 Klima-Kleber haben sich am Montag am Stiglmaierplatz festgeklebt.

München - Am Montagmorgen haben sechs Aktivisten der "Letzten Generation" abermals für Verkehrschaos in München gesorgt. Die Aktion fand diesmal am Stiglmaierplatz statt, die Aktivisten blockierten die Dachauer Straße auf Höhe des Löwenbräukellers in Richtung Paul-Heyse-Unterführung.

Bei den sechs Aktivisten handelt es sich um vier Männer und zwei Frauen, wie die Polizei am Morgen der AZ mitteilte. Vier der Aktivisten klebten sich auf der Straße fest, zwei davon hingen miteinander fest.

Die Polizei löste die festgeklebten Aktivisten von der Straße. © kra

Verkehrsbehinderungen bis zum Mittleren Ring

Die Dachauer Straße ist ab Ecke Sand-/Gabelsbergerstraße gesperrt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen bis hin zum Mittleren Ring. Die Polizei war schnell mit mehreren Einsatzkräften vor Ort, um die Aktivisten wieder von der Straße zu lösen und den Verkehr zu regeln.

Bis der Einsatz komplett abgeschlossen ist, könne es aber noch ein bis zwei Stunden dauern, sagte der Polizeisprecher gegen 9 Uhr.