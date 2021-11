Letzte Chance: Diese Woche nochmal BayernMILLIONEN-Spielscheine zu gewinnen!

Zählen Sie ab heute (15.11.21), in der vierten und letzten Woche, bis Samstag alle BayernMILLIONEN-Spielscheine, die Sie in der AZ abgedruckt finden. Wie auch in den vergangenen drei Wochen winken auch dieses Mal wieder zwei BayernMILLIONEN-Spielscheine – und damit die Chance auf bis zu 1.000.000 Euro

Die vierte und letzte Woche LOTTO-Fieber in der AZ steht an. Lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen und versuchen Sie Ihr Glück – halten Sie ab heute (15.11.21) ein letztes Mal Ausschau nach den BayernMILLIONEN-Spielscheinen. Wie viele davon werden sich in dieser Woche auf den Seiten der Abendzeitung wohl verstecken?

Von Montag bis Samstag BayernMILLIONEN-Spielscheine zählen

Finden Sie’s heraus: Blättern Sie von Montag (15.11.21) bis Samstag (20.11.21) alle Ausgaben von der ersten bis zur letzten Seite in Ruhe durch und zählen Sie alle abgedruckten BayernMILLIONEN-Spielscheine. Insgesamt verlosen wir diese Woche wieder 50 x 2 BayernMILLIONEN-Spielscheine.

Die Gesamtzahl aller Spielscheine in dieser Woche (sechs Ausgaben von Montag bis Samstag) schicken Sie bis kommenden Dienstag (23.11.21), 10 Uhr, per E-Mail an az-aktionen@az-muenchen.de. Gerne können Sie auch eine Postkarte schreiben: Abendzeitung Stichwort "BayernMILLIONEN" Garmischer Str. 35, 81373 München. Oder rufen Sie an unter der Telefonnummer 01378/420 177-01.

Chance auf zwei BayernMILLIONEN-Spielscheine nicht verpassen

Haben Sie die korrekte Anzahl an BayernMILLIONEN-Spielscheinen gezählt und an die Abendzeitung geschickt, dann haben Sie die Chance, jede Woche zwei BayernMILLIONEN-Spielscheine zu gewinnen. Pro Woche verlosen wir nämlich 50 x 2 BayernMILLIONEN-Spielscheine – darin winkt möglicherweise der Hauptgewinn von 1.000.000 Euro (Gewinnwahrscheinlichkeit: 1: 250.000.)

Sollte es in dieser Woche nicht mit dem Gewinn von zwei BayernMILLIONEN-Spielscheinen klappen, gibt es dieses begehrte LOTTO-Produkt gleich in Ihrer Nähe bei der nächsten LOTTO-Annahmestelle oder online unter . Schnell sein ist bei den BayernMILLIONEN allerdings angesagt - denn die gibt es nur in limitierter Auflage: 500.000 Spielscheine werden insgesamt in Bayern ausgegeben. Im vergangenen Jahr war dieselbe Auflagenhöhe bereits vor Annahmeschluss ausverkauft!

Annahmeschluss der BayernMILLIONEN am 6. Januar 2022

Apropos: Annahmeschluss ist am 6. Januar 2022 um 18 Uhr. Die Ziehung findet einen Tag später, am 7. Januar 2022, statt. An den BayernMILLIONEN nehmen Sie mit der 6-stelligen Losnummer teil, die auf Ihrer Spielquittung steht und per Zufallsgenerator ausgewählt wird. Sie kann nicht ausgewählt oder verändert werden. Die Gewinnerliste wird anschießend auf veröffentlicht.

