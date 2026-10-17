Letzte Auer Dult des Jahres: Das erwartet Besucher auf dem Mariahilfplatz

Haushaltswaren, Schmankerl, Antikes und vieles mehr: Ab diesem Samstag wird auf dem Mariahilfplatz in der Au wieder gestöbert und getrödelt bei der letzten Dult des Jahres.

Wenn die Bäume, die den Mariahilfplatz einrahmen, in ihren schönsten Herbstfarben leuchten – dann ist es Zeit für die letzte Dult im Jahr, die Kirchweihdult.

Ein letztes Mal noch Hendlduft und Steckerlfisch-Aroma in der Nase, mit einer Maß im Biergarten sitzen und Schokofrüchte oder heiße, zuckrige Bavesen als Nachspeise während eines Bummels hinterher... die Dult ist der perfekte Herbstabschluss.

Der Wetterbericht dafür schaut gar nicht so schlecht aus, zumindest für das Wochenende und die erste Wochenhälfte. Eingefleischte Dult-Fans gehen aber sowieso ganz unabhängig von der Witterung in die Au, dann gibt's halt etwas Heißes zu trinken.

Auch die vielen Marktstände sind bei der dritten Dult im Jahr einen Besuch wert. Jetzt ist die letzte Chance, sich einzudecken mit warmen Socken, Gewürzen und neuen Platzerlausstechern. Und vielleicht findet sich ja eine neue Butterdose, nach der man schon so lange sucht oder man nimmt doch einmal einen von diesen innovativen Gemüsehobeln mit nach Hause.

Antiquitätenhändlerin Liv Hammerlindl zeigt einen ihrer Schätze: Diese perlenbestickte Schatulle stammt aus dem Nachlass der bayerischen Herzöge, sagt sie. © Daniel von Loeper

Antiquitätenhändlerin Liv Hammerlindl hat in der Tandlergasse 5 aufgebaut und ist voller Vorfreude auf die Dultwoche, wie sie sagt. Und "auf Leute, die Lust an schönen Dingen haben und das Leuchten in den Augen der Leute beim Kauf. Die Wertschätzung ist schön. Es geht einfach darum, dass die Leute ihre Freude haben."

Schausteller Enrico Agtsch und seine Frau Nicole aus Neuperlach sind mit ihrem Entenangeln "Starducks" schon über 25 Jahre auf der Dult. Schon seine Oma war Anfang der 70er-Jahre mit einem Kinderkarussell auf der Dult, wie er erzählt. "Das Schöne auf der Auer Dult war schon immer so ein Gefühl von nach Hause kommen", sagt Agtsch.

Für Enrico Agtsch ist die Dult wie Heimkommen. Schon seine Oma war hier mit einem Karussell vertreten. © Daniel von Loeper

"In der Au kann ich nirgends spazieren gehen, ohne dass ein Kind mich nicht erkennt. Und: Bei der Dult ist ein spezielles Volk – so ein bisschen künstlerisch. Ich mag meine Dult unheimlich gerne, weil es gemütlich ist. Hier kommt die Oma noch mit dem Enkel. Ich bin froh, jedes Jahr dabei sein zu dürfen."

Marcus Sontermann und seine Lebensgefährtin Nicole Bachleitner von der Firma i-Tüpfelchen aus dem Schwarzwald stehen am Eingang am anderen Ende des Platzes. Bei ihnen geht es um alles rund um die Küche – aus Holz und nur bio. "Die Auer Dult ist das Highlight von unserem Jahr. Die Leute lieben einfach Qualität. Dult ist Kult – die ist anders als andere Veranstaltungen, es ist ruhig, viel gechillter. Es kommen die alten Münchner – das ist München für mich", sagt er.

Bei Marcus Sontermann und Nicole Bachleitner gibt es alles rund um die Küche – aus Holz und bio. © Daniel von Loeper

Auer Dult, 17. bis 25. Oktober, täglich 10 bis 19 Uhr. Familientag: 20. Oktober.