Lesbisches Paar feiert Taufe ihrer Tochter in München: "Familie ist so viel mehr als Gene"

Sie hat sich die ganze Schwangerschaft über vorgefreut und mitgefiebert – und während der Geburt sowieso. Hanna Gruber (Name geändert) ist vor 15 Monaten Mama einer Tochter geworden. Die Kleine ist "ein großes Wunschkind", schwärmt die 32-Jährige. Die ersten Wochen und Monate zusammen, die erste gemeinsame Reise, das Mädchen mit anderen Kindern sehen und sich erste Freundschaften ausmalen – sie genießt all das sehr. Als die AZ mit ihr spricht, hat sie gerade die Fürbitten für die anstehende Taufe in der Hand. Doch Realität und Recht, Gefühl und Gesetz prallen im Leben der Familie aufeinander wie die Fäuste zweier Gegner: Rechtlich gesehen ist die Oberbayerin keine Mama.

Wie kann das sein? Die 32-Jährige liebt eine Frau (32). Seit 14 Jahren sind sie schon ein Paar. 2017 haben sie sich versprochen, ihren Lebensweg fortan gemeinsam zu gehen. Durch Höhen und Tiefen, gute und schlechte Zeiten. Und vor allem: ganz offiziell. Erst als eingetragene Lebenspartnerinnen, als es rechtlich möglich war, als Ehepartnerinnen. Im April 2021 haben die beiden ein Baby bekommen. Nach Kinderwunschbehandlung und Samenspende. Zur Welt gebracht hat das Kind Grubers Partnerin. Ein Kind, zwei Mütter? Das hat im deutschen Gesetz bisher noch keinen Platz. Das Bundesjustizministerium führt für die AZ aus: "Wenn ein Kind in eine Ehe von zwei Frauen geboren wird, hat es nach geltendem Recht bei Geburt nur eine rechtliche Mutter: Das ist die Frau, die das Kind geboren hat." Die Ehefrau der leiblichen Mutter müsse das Kind erst adoptieren, so das Familienministerium.

Das hat konkrete Konsequenzen im Alltag: Gruber darf zum Beispiel kein Bankkonto für ihre Tochter eröffnen. Auch keinen Kindergarten- oder Krippenplatz für sie beantragen. Und eigentlich auch nicht mit ihrem Kind zum Arzt gehen. "Ich merke es an Dingen wie dem Bankkonto. Dann kommen mir die Tränen, weil es mich so wahnsinnig wütend macht." Sie ist der Meinung: "Familie ist so viel mehr als Gene."

Adoption: "Man muss so viel Privates preisgeben"

Das Paar hat sich für den notwendigen Weg der Adoption entschieden. Das Prozedere läuft. Doch diese Reise war – freundlich formuliert – seltsam. "Man muss so viel Privates offenlegen." Den Gehaltszettel, die Schuldenfreiheit und mehr. Auch, was man in seiner Freizeit macht. "Es ist wirklich unangenehm." Obwohl sie von Jugendamt und Gericht grundsätzlich wohlwollend aufgenommen wurden.

All das wäre nicht notwendig, wenn das Gesetz lesbische Eltern wie heterosexuelle behandeln würde. Denn: In einer heterosexuellen Ehe ist automatisch der Ehemann der Vater des Kindes. Ohne Adoption, ohne unangenehme Fragen, ohne Nachweis. BGB, Paragraf 1592, Artikel 1. Die Ampel-Koalition will das Abstammungsrecht zwar zugunsten lesbischer Eltern ändern. Im Koalitionsvertrag steht als Ziel formuliert: "Wenn ein Kind in die Ehe zweier Frauen geboren wird, sind automatisch beide rechtliche Mütter des Kindes, sofern nichts anderes vereinbart ist." Bisher ist das aber nur ein Plan.

Das Bundesjustizministerium teilt der AZ mit, dass die Behörde gerade am Gesetzentwurf arbeitet. Die "zügige Umsetzung der vereinbarten Reform" sei dem Ministerium ein "wichtiges Anliegen", so die Sprecherin. Zügig bleibt aber vage – einen genauen Zeitplan könne man nicht nennen. Ähnlich klingt die Antwort aus dem Familienministerium: "zeitnahe Umsetzung" und alle Beteiligten seien in "intensivem Austausch". Die 32-Jährige aus Oberbayern sagt dazu: "Die Politik hat es eigentlich versprochen, SPD und FDP haben es sich auf die Fahnen geschrieben, es aber noch nicht umgesetzt." Es sei auch fraglich, wenn das Gesetz kommt, "ob es auch rückwirkend für Kinder gilt, die schon in eine Ehe geboren worden sind". Für sie stehen vor allem die Kinder im Fokus, die mit der Reform besser abgesichert wären.

Formular: Werden bei der Taufe zwei Frauen als Eltern akzeptiert?

Die nächste Hürde für die lesbischen Eltern wartete an diesem Wochenende: die Taufe in einer katholischen Kirche. Die fand am 16. Juli in München statt. Vorab wollten sie das nicht in der Presse stehen haben – um nicht mögliche Gegner auf den Plan zu rufen. Der Münchner Priester, der die beiden Frauen und ihre Tochter bei diesem wichtigen Schritt begleitete, war Wolfgang Rothe. Er ist ein Kämpfer für queere Rechte, beißt sich durch, will alte Strukturen in der Kirche aufbrechen. Bei ihm fühlten sich Gruber und ihre Frau sicher. Keine Angst vor Diskriminierung oder Ablehnung.

Allerdings gab es auch hier einen Stolperstein: Das Online-Formular zum Eintrag ins amtliche Taufbuch des erzbischöflichen Ordinariats, das Rothe nach der Taufe übermitteln muss, sah vor: Mutter und Vater. Nicht zwei Mütter. Eine händische Änderung beim Ausfüllen war nicht möglich, erklärte der Priester der AZ vorab. Was tun? Die beiden Frauen füllten den Antrag aus, die biologische Mutter trug sich in der Zeile des Vaters ein, Gruber als Mutter. "Es ist total absurd", so die 32-Jährige. Wird das so akzeptiert werden? Rothe sagte der AZ vor der Taufe: "Wir warten neugierig ab, ob das Ordinariat darauf reagiert." Er befürchtete jedoch, dass zwei Mütter nicht bereitwillig ins Taufbuch eingetragen werden. "Die katholische Doktrin ist ganz klar: Ein Kind kann nur Vater und Mutter haben."

Er hält dagegen: "Wir wissen auch nicht, ob die Väter, die wir normalerweise eintragen, die leiblichen sind. Wir verlangen ja keinen DNA-Test." Der Rückzug auf das rein biologische Argument trägt für Rothe daher nicht. Dazu kommt: "Wir haben auch oftmals Taufen, bei denen kein Vater drin steht." Warum also nicht zwei Mütter? Rothe zeigte sich im Vorfeld kämpferisch: "Mein Ziel ist ganz klar, dass die Kirche die Realität dieser Familie anerkennt und zwei Mütter ins Taufbuch einträgt." Es war der erste derartige Fall für ihn, deswegen war auch er gespannt, wie die Reaktion nach der Taufe ausfallen wird.

"Die Grenze ins Private wird wahnsinnig schnell überschritten"

Auch abseits bürokratischer Hürden sieht sich die Mutter aus Oberbayern mit unangenehmen Themen konfrontiert. "Ich habe oft das Gefühl, dass bei gleichgeschlechtlichen Paaren die Grenze ins Private wahnsinnig schnell überschritten wird. Es wird alles gefragt und vorneweg gestellt: ‚Es ist aber nicht böse gemeint.’ Damit ist aber nicht jede Frage legitim", sagt Gruber.

"Die kränkendste Frage in meinem ganzen Mamasein war bisher, ob ich mich wirklich als Mutter fühle oder nur als Partnerin meiner Frau." Sie sagt: "Ich bin der arbeitende Elternteil, ich bin finanziell und emotional für unser Kind da." Und dennoch müsse sie sich rechtfertigen.

Oftmals schwinge in Gesprächen auch mit, dass man ja gar nicht wisse, wie das Mädchen einmal aussehen werde oder auch, wie groß sie sein werde. Dieses Ominöse, Unbekannte ist unangebracht, findet Gruber. "Wir wissen sehr wohl Details über den Spender. Und wie sie sein und aussehen wird, prägt zum einen meine Frau, und ihre Art prägen wir." Bei der Auswahl des Samenspenders hätten sie sich bewusst für Eigenschaften entschieden, die sie auch ihrer Tochter mitgeben möchten: lebensfroh, weltoffen, tolerant.

Lesbisches Paar feiert Taufe in München: "Zwei Mütter und ein toller Mensch, der die Samenspende möglich gemacht hat"

Sie gestalten schon jetzt eine Art Biografie für ihre Tochter, damit sie ihren Lebensweg später einmal nachvollziehen kann und spürt, wie "erwünscht und gewollt" sie ist. Darin wird auch ein Stapel mit Dokumenten und Akten sein über die Samenspende und die Adoption. Spielt der biologische Vater eine Rolle? "Wir sagen nur Spender", erklärt die 32-Jährige. "Wir haben uns für eine Spende über eine Samenbank in Deutschland entschieden. Mit dem 16. Lebensjahr hat unsere Tochter die Möglichkeit, den Spender kennenzulernen." Letztlich zählt ohnehin nur: "Unsere Tochter hat zwei Mütter. Und einen tollen Menschen, der die Samenspende möglich gemacht hat."

Am Ende ist die Neu-Mama dennoch positiv, offen, versöhnlich. "Es ist noch viel zu tun, aber wir wissen auch, wie toll es ist, dass unser Kinderwunsch in Erfüllung gegangen ist." Ob sie noch mehr Kinder wollen? "Auf

jeden Fall!" Und vielleicht ist bis dahin schon der neue Paragraf fertig, der Gefühl und Gesetz, Recht und Realität nicht mehr wie Fäuste sein lässt, sondern wie Hände, die ineinander greifen.

