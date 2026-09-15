Lenkung an Lkw versagt: Kühllaster kippt mitten im München um

An der Friedenheimer Brücke im Münchner Stadtteil Laim platzt während der Fahrt frühmorgens ein Hydraulikschlauch. Der Fahrer kann den 19-Tonner in einer Kurve nicht mehr unter Kontrolle bringen und kippt mit dem Kühllaster um.

Ein paar Stunden später und der Unfall hätte an derselben Stelle weitaus dramatischere Folgen haben können. So blieb es in der Nacht auf Dienstag lediglich bei Sachschaden und Verkehrsbehinderungen, die aber bis in den Vormittag hinein reichten.

Während der Fahrt fällt die Lenkung aus

Ein 41 Jahre alter Berufskraftfahrer aus Augsburg war gegen 2 Uhr in der Nacht mit seinem Kühllaster auf der Landsberger Straße in Laim unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen bog der Fahrer mit dem 19-Tonner nach links auf die Friedenheimer Brücke in Richtung Arnulfstraße ab. In der Kurve platzte nach Angaben der Polizei ein Hydraulikschlauch an dem Volvo-Truck. Dadurch fiel die Lenkung an dem Lkw aus. Der Kühllaster wurde aus der Kurve getragen, sagte ein Polizeisprecher, und kippte dann um. Der Lkw beschädigte dabei einen Ampelmast und auch einen Ampelschaltkasten. An dem Kühllaster entstand ein Sachschaden in Höhe von etlichen tausend Euro.

Verkehrssperre bis in den Vormittag hinein

Der Lkw war nicht mehr fahrbereit und musste daher mithilfe eines Kranfahrzeugs abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die Bergung des Lkw wurde die Friedenheimer Brücke in nördlicher Fahrtrichtung für mehrere Stunden gesperrt. Erst nach 10 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben. Der 41-jährige Lastwagenfahrer wurde bei dem Unfall nach Polizeiangaben nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen hat die Münchner Verkehrspolizei inzwischen übernommen.