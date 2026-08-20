Leichter Zuwachs bei den Münchner Touristenzahlen

München kann sich auch im ersten Halbjahr 2026 über mehr Touristen freuen. Der Münchner Wirtschaftsreferent ist begeistert.

München ist als Urlaubsort bei Touristen und Touristinnen weiterhin sehr beliebt. Im ersten Halbjahr 2026 sind die Besucherzahlen leicht angestiegen. So wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres 4,3 Millionen Ankünfte (+3,1 Prozent) und 8,8 Millionen Übernachtungen (+0,1 Prozent) registriert.

"Es freut mich sehr, dass sich der Tourismus in unserer Stadt insgesamt positiv weiterentwickelt hat, trotz der wirtschaftlichen Auswirkungen des Nahostkonflikts, darunter die gestiegenen Kerosin- und Kraftstoffpreise, des zeitweisen Rückgangs der Flugkapazitäten nach München und der Verunsicherung potenzieller Reisender. Besonders hervorzuheben ist, dass der Fernmarktanteil an den Übernachtungen in München konstant geblieben ist", so Dr. Christian Scharpf, Referent für Arbeit und Wirtschaft.

Deutschsprachige Touristen machen den größten Anteil aus

Die meisten München-Touristen kommen aus dem deutschsprachigen Raum. Der Inlandstourismus bildete mit 2,6 Millionen Ankünften (+3,9 Prozent) und 5,1 Millionen Übernachtungen (+0,6 Prozent) die zuverlässige Basis. Aus Österreich kamen im ersten Halbjahr 149.000 Gäste (+8,6 Prozent), die 250.000 Übernachtungen generierten (+6,9 Prozent). Die Schweiz trug mit 110.000 Ankünften (+2,4 Prozent) und 215.000 Übernachtungen (+2,9 Prozent) zum positiven Ergebnis bei.

Die meisten Touristen aus dem nicht deutschsprachigen Ausland kommen aus den USA. 238.000 Ankünfte (+5,5 Prozent) und 531.000 Übernachtungen (+0,8 Prozent) wurden im ersten Halbjahr 2026 verzeichnet.