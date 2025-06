Tollwood Musik-Arena 2025: Für diese Konzerte gibt es noch Karten

Am 19. Juni beginnt das Tollwood Festival 2025, für einige Konzerte sind noch Tickets zu kriegen – ein Überblick.

Die Spider Murphy Gang spielt am 13. Juli in der Musik-Arena (ausverkauft).

Das Musikprogramm in der Tollwood Musik-Arena bietet immer eine ganz besondere Mischung von jungen Stars und etablierten Künstlern. Und wer seine Lieblingsbands in der einmaligen Zeltatmosphäre erleben will, muss sich häufig beeilen. Am schnellsten verkauften sich in diesem Jahr die Tickets für Berq, dessen Konzert am 29. Juni schon seit Monaten ausverkauft ist.

Auch der Oldie-Abend mit Suzi Quatro, der Manfred Mann’s Earth Band & Maggie Reilly (22. Juni) ist ausverkauft, ebenso der Auftritt von Roxette (23.Juni), bei dem nun Lena Philipsson die verstorbene Frontsängerin Marie Fredriksson an der Seite von Per Gessle ersetzt.

Singer-Songwriterin Lea spielt am (19. Juli). Auch für ihr Konzert gibt es keine Tickets mehr. © dpa

Die Schweizer Band FäaschtBänkler hat auch hierzulande schon viele treue Fans, für ihren Auftritt (28. Juni) gibt es keine Karten mehr. Die Konzerte von Meute (3. Juli) Element of Crime (10. Juli) sind ausverkauft, ebenso der Auftritt der österreichischen Rocker von Wanda (11. Juli), der Lokalmatadoren der Spider Murphy Gang (13. Juli) und der Deutsch-Pop-Sängerin Lea (19. Juli).

Toolwood 2025: BAP und Iggy Pop sind fast ausverkauft

Wer an Wolfgang Niedeckens Zeitreise durch zwei frühe BAP-Alben teilnehmen möchte (2. Juli) muss sich beeilen, es gibt nur noch Resttickets. Gleiches gilt für den Legenden-Auftritt von Iggy Pop (24. Juni). Für The Corrs & Melissa Etheridge (26. Juni), Lynyrd Skynyrd (30. Juni) und Patti Smith (14. Juli) gibt es noch Karten. Ebenso für die Auftritte der beiden Lokalmatadore Ennio (6. Juli) und Willy Astor. Der Wortakrobat vom Hasenbergl gestaltet am 5. Juli gleich zwei Programme: Um 14:30 Uhr gibt er ein Kinderkonzert, um 19 Uhr dann zum 40-jährigen Bühnenjubiläum "das beste aus allen Programmen".

Per Gessle hat für Roxette nun Lena Philipsson verpflichtet. Ihr Tollwood-Konzert am 23. Juni ist ausverkauft. © Fredrik Etoall

Der Tollwood-Musiksommer beginnt am 19. Juni mit dem Auftaktkonzert von Samu Haber (Resttickets), darauf folgen Großstadtgeflüster (20. Juni) und das aufstrebende Austropop-Phänomen Edmund (21. Juni). Das Abschlusskonzert vier Wochen später gestaltet der britische Allrounder und Entertainer Jamie Cullum (20. Juli). Auch hierfür gibt es nur noch wenige Karten.

Die Tickethotline ist unter 089-38 38 50 0 zu erreichen