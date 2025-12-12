Das Cosimawellenbad in München musste Ende November schließen, weil ein Leck Probleme machte und aufwendige Reparaturen erforderte. Nun soll das beliebte Hallenbad in Kürze wieder öffnen.

Update vom 12. Dezember, 16.30 Uhr: Die Reparaturarbeiten in dem Hallenbad laufen. Jetzt ist klar, wann wieder aufgesperrt wird

Seit fast drei Wochen ist das Cosima-Wellenbad in Bogenhausen wegen Reparaturarbeiten geschlossen. Aber nicht mehr lang: Am 20. Dezember, und damit rechtzeitig zu den Weihnachtsferien, wird das Bad wieder öffnen, teilen die Stadtwerke am Freitag mit. Alle Angebote im Bad stehen dann wieder wie gewohnt zur Verfügung, heißt es in einer Mitteilung.

Die Schließung war notwendig geworden, weil wegen einer Leckage im Wellenbecken wiederholt Wasser in die darunter liegenden Technikräume eingedrungen war. Nach Ablassen des Beckenwassers und einer gründlichen Lecksuche werden derzeit undichte Stellen an den Schweißnähten repariert. Anschließend erfolgt eine Grundreinigung des gesamten Bads und das Becken wird wieder befüllt und auf "Betriebstemperatur" für ungetrübten Badespaß gebracht.

Ursprungsmeldung vom 25.11. 2025: Nach der Welle im Eisbach hat sich jetzt auch die Welle in Bogenhausen verabschiedet: Die Stadtwerke München (SWM) vermeldeten am Dienstag eine "vorübergehende Auszeit" für das Cosimawellenbad.

Aufwendige Reparatur: Cosimawellenbad muss schließen

Wegen Reparaturarbeiten schließt das beliebte Bad demnach ab 29. November (15 Uhr) bis voraussichtlich 14. Dezember. In Folge eines Lecks im Wellenbecken war nach SWM-Angaben wiederholt Wasser in die darunter liegenden Technikräume eingedrungen.

"Deshalb wurde der Wellenbetrieb bereits ausgesetzt. Da die anstehende Reparatur aufwendiger ist, muss das ganze Bad geschlossen werden." Wegen eines technischen Defekts sei auch die Finnische Sauna gesperrt, teilen die SWM weiter mit. Das Unternehmen bittet die Badegäste für die Einschränkungen um Entschuldigung, man werde informieren, sobald ein gesichertes Öffnungsdatum feststehe.

Leck im Wellenbecken war auch der Grund für kurze Schließung im September

Anfang September hatte das Cosimawellenbad bereits für einige Tage seine Pforten geschlossen, da im Betrieb ein Leck im Wellenbecken festgestellt worden war. Nach dem Ablassen des Wassers machte man eine gerissene Schweißnaht aus und reparierte den Schaden. Mit Belastungstests im Wellenbetrieb prüfte man anschließend die Dichtheit.

Eine Leckage im sogenannten Wellenbunker war auch der Grund für eine kurze Schließung im Sommer 2022 gewesen. Im Wellenbunker würden die Wellen gemacht, dafür sammle man in dem Edelstahlbecken Wasser. Das Becken sei undicht, hieß es damals.

Cosimawellenbad seit Sanierung eines der modernsten Hallenbäder in München

Das 1980 eröffnete Cosimawellenbad wurde zwischen 2014 und 2017 für zwölf Millionen Euro in großem Stil saniert. Nur 24 Tage nach der Wiedereröffnung floss damals Wasser aus dem großen Becken in den Technikbereich eine Etage tiefer. Auch damals musste das Bad geschlossen werden.

"Neueste Wellentechnik sorgt für aufregende Erlebnisse wie im Meer"

Seit der Sanierung gilt es als eines der modernsten Hallenbäder in München. Jede Stunde für jeweils 15 Minuten haben die Badegäste die Chance, die Wellen zu genießen. Sie sind der Anziehungspunkt schlechthin im Cosimawellenbad – die Hauptattraktion gibt dem Bad auch seinen Namen. "Neueste Wellentechnik sorgt für aufregende Erlebnisse wie im Meer", bewerben die Stadtwerke ihr Programm.

Mithilfe einer ausfahrbaren Wand verwandelt sich das Becken außerhalb der Wellenzeiten in ein Schwimmerbecken und einen Bereich für Aqua-Angebote. Das Kinder-Planschbecken ist mit 120 Quadratmetern das größte in allen M-Bädern. Im Außenbereich lockt ein weiteres Becken mit 34 Grad warmem Wasser, das mit verschiedenen Düsen zum Entspannen einlädt.