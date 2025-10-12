AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Lebloser Mann in Brunnen vor Bayerischer Staatskanzlei gefunden – viele Fragen offen
Update

Lebloser Mann in Brunnen vor Bayerischer Staatskanzlei gefunden – viele Fragen offen

Am Freitagabend wurde an der Bayerischen Staatskanzlei der Körper eines Mannes gefunden. Eine wichtige Frage konnte inzwischen geklärt werden.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 8  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Es gab zunächst Schwierigkeiten dabei, die Person aus dem Wasser zu ziehen. (Symbolbild)
Es gab zunächst Schwierigkeiten dabei, die Person aus dem Wasser zu ziehen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Im Brunnen vor dem Prinz-Carl-Palais ist am Freitagabend eine leblose Person gefunden worden. Das berichtete zunächst die Süddeutsche Zeitung. Die Person sei unter laufender Reanimation in eine Klinik gebracht worden, berichtete die Zeitung. Vor Ort hatte er nach Angaben eines Polizeisprechers keinen messbaren Puls. "Die Vitalfunktionen waren am Abend weg", sagte ein Polizeisprecher der AZ auf Anfrage. Ausweisdokumente hatte der Mann nicht bei sich. Es handelt sich aber um einen Mann, dessen Identität vorerst nicht geklärt werden konnte. Wie die Polizei gegenüber der AZ am Sonntag mitteilt, konnte die Identität inzwischen geklärt werden, zum genauen Hergang aber noch keine Angaben gemacht werden.   

Die Polizei geht von einem Unfall aus, sagte der Sprecher der AZ. Hinweise auf eine Straftat gebe es nicht.

Wie die SZ berichtete, hatten Ersthelfer von Polizei und Notarzt zunächst Schwierigkeiten, die Person aus dem Brunnen zu ziehen. Mithilfe eines Strömungsretters der Feuerwehr sei es schließlich geglückt. Die Ermittler gehen laut der Zeitung davon aus, dass der Mann von dem zulaufenden Köglmühlbach oder vom nördlich anschließenden Schwabinger Bach in den Brunnen gespült wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
8 Kommentare
Artikel kommentieren
  • keinerosarotebrille vor 15 Minuten / Bewertung:

    In der AZ liest die Azubi-Texte aus Kostengründen niemand mehr Korrektur. Und den wenigen noch verbliebenen Redakteuren ist es mittlerweile wohl egal, wer was postet

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Schmierblatt vor 17 Stunden / Bewertung:

    Die "Vitalifunktionen" (sic!)???

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Witwe Bolte vor 17 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Schmierblatt

    = KI !

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.