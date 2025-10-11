Lebloser Mann in Brunnen vor Bayerischer Staatskanzlei gefunden

Am Freitagabend wurde an der Bayerischen Staatskanzlei der Körper eines Mannes gefunden. Viele Fragen sind noch offen.

Im Brunnen vor dem Prinz-Carl-Palais ist am Freitagabend eine leblose Person gefunden worden. Das berichtete zunächst die Süddeutsche Zeitung. Die Person sei unter laufender Reanimation in eine Klinik gebracht worden, berichtete die Zeitung. Vor Ort hatte er nach Angaben eines Polizeisprechers keinen messbaren Puls. "Die Vitalfunktionen waren am Abend weg", sagte ein Polizeisprecher der AZ auf Anfrage. Die Identität sei bislang nicht geklärt, es handele sich um einen Mann. Ausweisdokumente hatte der Mann nicht bei sich.

Die Polizei geht von einem Unfall aus, sagte der Sprecher der AZ. Hinweise auf eine Straftat gebe es nicht. Zu dem Gesundheitszustand der Person konnte die Polizei am Samstagnachmittag keine weiteren Angaben machen.

Wie die SZ berichtete, hatten Ersthelfer von Polizei und Notarzt zunächst Schwierigkeiten, die Person aus dem Brunnen zu ziehen. Mithilfe eines Strömungsretters der Feuerwehr sei es schließlich geglückt. Die Ermittler gehen laut der Zeitung davon aus, dass der Mann von dem zulaufenden Köglmühlbach oder vom nördlich anschließenden Schwabinger Bach in den Brunnen gespült wurde.

Weiteres folgt in Kürze.